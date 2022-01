Régine Ovadia, l'ex-pharmacienne de nuit de la zone piétonne de Nice, est décédée

Elle a vécu, principalement la nuit, pourtant Régine Ovadia fut solaire. Sa beauté, extérieure autant qu’intérieure, son doux sourire ont rayonné vers sa famille, ses amis et ses clients. Clients auxquels elle a offert un sens de l’engagement, du respect, de l’écoute et de la responsabilité, qui résonne encore rue Masséna et dans ses environs.

Une scientifique rêvant de Nice

Régine grandit au Maroc. A Casablanca. En terminale, elle est la seule fille à faire mathématiques. Ses études de pharmacie, elle les suit à Montpellier. En 1958, sans beaucoup de moyens, elle décide de venir se marier à Nice, où elle épouse, en petit comité familial.... Ovadia, directeur des impôts et féru de littérature. Lorsqu’elle sort de la cérémonie, en robe de mariée, elle se retrouve en plein corso fleuri. "L’idée de venir vivre à Nice était scellée", racontent ses deux fils, Frédéric, éditeur, chargé de développement économique, secrétaire de nombreuses associations et Hervé, chirurgien orthopédique à Nice.

C’est effectivement ce que la famille fait en 1974. Elle quitte le Maroc et jette l’ancre en Baie des Anges. Régine devient la figure emblématique de la pharmacie de la rue Masséna. "La seule pharmacie de nuit de l’époque en France, se souvient Frédéric, et durant des années, l’officine fut accessible à tous sans passer par un commissariat ou un tour de garde."

Des célébrités pas toujours reconnues

Une multitude de personnes se succèdent devant le petit vasistas de sécurité. Des anonymes en urgence. Des malades addictifs perdus en quête d’humanité, d’apaisement. Des personnalités aussi. Mort Shuman, Placido Domingo, la chanteuse Jennifer, Julien Lepers, en adoration devant Régine... Régine, qui passe tellement de temps à la pharmacie, "son univers", qu’elle en oublie de regarder la télévision et ses célébrités qu’elle ne reconnaît pas forcément. Un jour, au comptoir, Philippe Bouvard l’interpelle: "Vous ne savez pas qui je suis?" Réponse de la pharmacienne: "On a fait l’école ensemble?" Une bosseuse. Pas qu’à l’officine: "Elle fut fortement associée au lancement de SOS Médecins avec le docteur Muller, qui venait de s’installer."

Femme de tête

Une gentille, une confidente, mais une femme volontaire aussi, allant au bout de ses convictions et de ses combats. Sa pharmacie fut longtemps un phare dans la nuit de la capitale azuréenne. Et puis, une deuxième s’ouvre un soir, près de la place Masséna. Puis une autre, près de la gare. "Ma mère s’est dit qu’il fallait qu’elle ouvre aussi le jour, pour survivre." Mais une action en justice, diligentée par un confrère, veut l’en empêcher. Sauf qu’un ancien préparateur de Régine, adorant les antiquités, retrouve dans des archives, un document authentique "certifiant qu’avant la guerre la pharmacie était ouverte jour et nuit". Régine gagne. S’investit encore un peu plus dans son affaire nocturne et donc diurne. Mais qu’elle finit par vendre alors qu’elle a 72 ans. Pas question pour autant de rester inactive. Férue de mode, très moderne et très geek, l’élégante Régine exprime son intelligence tranquille au bridge, discipline dont elle est championne classée. Même après son départ de la rue Masséna, elle est restée "la" pharmacienne du quartier. Libre, indépendante, insufflant les bonnes énergies et la confiance en soi. Et ce souvenir perdurera...

Les obsèques de Régine Ovadia se sont déroulées ce jeudi. A ses deux fils, Frédéric et Hervé, à sa fille, Mireille, pharmacienne elle aussi, mais à Toulouse, à ses six petits-enfants, à ses proches, Nice-Matin présente ses condoléances attristées.