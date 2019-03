Récupération et recyclage au jardin solidaire

Des créations artistiques à partir des déchets... une activité originale à laquelle s’étaient livrés les élèves de la classe de CP/CE1 de l’école des Copains au jardin solidaire, lundi 16 mars. Seulement des créations, car leur réalisation sera confiée à un artiste de Beausoleil, Saïd Igoussimene, président de l’association « Art-en-Ciel ».

L’activité au Jardin Solidaire sur le thème de « Récupération et recyclage » était une initiative de l’école (équipe enseignante).

Forêt nettoyée

À la suite d’une matinée passée dans la forêt de Grima, les enfants ont nettoyé la forêt en ramassant les déchets. Récupérés, ces derniers vont leur servir aux productions artistiques.

« Ce projet fait écho au travail de l’illustrateur Christian Voltz dont les enfants ont pu découvrir plusieurs albums de littérature de jeunesse. L’illustrateur sera également présent lors du festival de littérature de jeunesse de Beausoleil qui se déroulera les vendredis 17 et samedi 18 mai. Il interviendra notamment dans une classe de CP », explique l’enseignante Salomé Ricou.

Un tas de ces déchets qu’ils ont ramassés, (ferraille, plastique, etc.) ont été déposés dans un coin du jardin.

Les enfants les ont observés puis imaginé par petits groupes comment ils allaient les utiliser dans leurs productions artistiques.

Une exposition place Libération

Enthousiastes et très créatifs, ils ont dessiné leur design avec légendes, qui vont permettre à l’artiste de les fabriquer. Une cafetière à moitié cassée deviendra un éléphant, un morceau de tuyau et un couvercle rouillé se transformeront en une épée et un bouclier, une vieille pompe de pneu deviendra un canon avec une perle noire au bout... Au détail près, les commandes sont passées à l’artiste, qui a une rude tâche, ne serait-ce que la préparation des pièces : nettoyage, décapage à la tronçonneuse d’angle, neutralisation et pose de vernis spécial antirouille, etc.

La classe de CP de Claudie Robert di Ganier a également participé à cette activité de création, mardi au jardin solidaire. Les résultats des créations de tous les élèves leur seront présentés le 2 avril à l’école des Copains.

Ils seront exposés à l’école, puis sur la place Libération lors de la Journée de la non-violence et peut-être au Festival de littérature jeunesse.