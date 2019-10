Depuis le début de saison, les Roquebrunoises s’étaient déjà inclinées à deux reprises d’un tout petit point. Dimanche, face à Aix-Venelles, elles ont subi leur quatrième défaite en cinq rencontres avec un scénario de match qui va malheureusement laisser des traces dans les têtes... À la fin du 3e QT, les joueuses de Jean-François Weber avaient dominé leur adversaire du jour et le score (47-31) laissait clairement présager une victoire des locales. « On s’était envolé au score avec 16 points d’avance avant le dernier quart-temps et puis est arrivé le trou noir, plus rien ! Comme à chaque match, on a craqué mentalement, les shooteuses adverses n’attendaient que ça. Avec Djibo blessée et Matajova écartée du groupe, on s’attend à une saison compliqué mais on jouera avec les jeunes », livrait, très agacé, Jean-François Weber, le technicien roquebrunois. Une défaite de trois points qu’il va falloir maintenant digérer et bonifier en expérience avant la prochaine rencontre. L. B.