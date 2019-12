Les Roquebrunoises auront l’occasion de s’illustrer pour la dernière rencontre de l’année face à Ail de Rousset. « C’est une équipe qui vient de perdre son premier match le week-end précédent contre Carqueiranne 61-66, c’est un gros morceau », prévient Jean-François Weber, le technicien roquebrunois. Si son groupe sera au complet hormis Ben Saïd toujours blessée, l’entraîneur de RCM basket sait pertinemment que sa formation devra se surpasser pour aller chercher un second succès de la saison. « Il faudra être à 200 % et manifester de la combativité », attend le coach de l’équipe fanion. Ses joueuses n’ont plus gagné de rencontre depuis le 6 octobre face à Monaco Basket Association (87-56) et viennent d’enchaîner cinq revers consécutifs. Toutefois, les locales pourront très certainement compter sur la présence de nombreux supporters car RCM basket organisera la fête de Noël juste après la rencontre avec notamment la présentation des équipes du club. Un environnement qui boostera peut-être les joueuses de Weber ?