Décidément, les Roquebrunoises ont un problème avec les fins de rencontres et notamment les derniers quart-temps. Ce fameux money time qui, en basket, est très souvent décisif.

Les joueuses de Jean-François Weber avaient pourtant tenu en respect les banlieusardes lyonnaises, et à l’orée du dernier QT, elles menaient même de 6 points (36-42).

Malheureusement, les Saint-Génoises allaient arracher une prolongation qu’elles remporteront (10-6).

« On a lâché, comme d’habitude », rageait l’entraîneur roquebrunois après la rencontre. « On maîtrisait bien le match dans l’ensemble, mais on s’effondre encore au dernier quart-temps. Il faut qu’on devienne plus dur dans ces moments-là ».

Au classement, Roquebrune s’enfonce à la 11e place (sur 12) et devra rebondir au plus vite. Prochain match à Carqueiranne, dimanche à 15 heures.