Après la défaite subie à domicile le week-end précédent contre Saint-Genis (50-55), les Roquebrunoises auront la chance de pouvoir se rattraper dans leur antre. Sauf que l’adversaire du jour n’est autre que Carqueiranne, l’actuel leader de la poule, qui compte seulement deux défaites. « Ils nous ont mis 50 points à l’aller, il faudra répondre au défi physique et faire un bon match », commente laconiquement Jean-François Weber, l’entraîneur de l’équipe fanion, qui ne compte probablement pas sur un succès dans le tableau de marche. Mais sait-on jamais car les Varoises ont donc chuté à deux reprises à Meyzieu et contre Monaco Basket Association. RCM basket avait pris effectivement une raclée (81-30) lors du match aller, mais depuis les joueuses de Weber ont retrouvé des couleurs en sortant la tête de l’eau en réalisant notamment une bonne série en 2020. Il faudra que le groupe soit prêt à recevoir des Varoises invaincues depuis trois rencontres et se hisser au meilleur niveau pour espérer créer l’exploit de la journée.