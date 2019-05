Rallye du Coeur : roulez pour la bonne cause, les 1er et 2 juin !

Le week-end prochain, venez prendre le départ du Rallye du Cœur !

Il se tiendra samedi 1er et dimanche 2 juin, à partir de 11 heures sur la place du Casino, et est organisé, comme chaque année, au profit de « Monaco Disease Power ».

Dans ce rallye*, seuls participent des cabriolets ayant pour la plupart un lien avec le cinéma (Grace Kelly, Steve Mc Queen...).

On y admirera des voitures de légendes des années 50, 60 et 70 avec un focus particulier sur celles qui ont fait l’histoire de la Principauté, du cinéma et du sport automobile.

Parmi les véhicules attendus : une Mercedes 190 SL Roadster, comme celle que la Princesse Grace conduisait à la ville ; une Porsche 356 Speedster « la voiture de James Dean » ; une Rolls Royce « Corniche », qui tire son nom des routes mythiques qui mènent à la Principauté ou encore une AC Cobra, l’icône du Mans qui fait encore rêver toutes les générations de passionnés de belles mécaniques ».

Les participants feront le tour du circuit du grand Prix de F1 : les tours sont payants et les fonds recueillis destinés à soutenir les actions de l’association.

Le tarif est 30 euros en qualité de passager et 50 euros en qualité de conducteur. Pour être conducteur, il faut impérativement être muni de son permis de conduire et respecter les bonnes règles de conduite !