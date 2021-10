Radar, muret, délais... Ce qui est prévu pour la sécurisation de la RD4202 entre Puget-Théniers et Entrevaux

Des avancées et des questions. Fin septembre, la deuxième tranche de sécurisation de la RD4202 entre Puget-Théniers et Entrevaux a été annoncée. Des mesures attendues par toute la vallée du Var, qui s’était fortement mobilisée au printemps, après le décès d’une maman et sa petite fille: le sixième accident mortel depuis 2014 sur cette longue ligne droite bordée de platanes. Des actions citoyennes et des pétitions ont permis d’obtenir des engagements et des financements des collectivités.

Après le revêtement et la limitation à 70km/h, c’est donc prochainement au tour de l’installation d’un muret, de l’abattage de certains arbres et de l’installation d’un radar. Des mesures que ne comprend pas une partie de la population, fermement attachée à l’idée de l’installation d’une glissière de sécurité. Jacques Brès, vice-président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, en charge des routes, revient en détail sur ces choix.

Pourquoi un muret et non une glissière?

Depuis le départ, une partie des usagers réclame une glissière de sécurité. Ils ne comprennent pas pourquoi un muret a été choisi pour border les 3,5km, côté platanes. Pourtant, ça ne change rien, selon Jacques Brès: "C’est juste un choix esthétique: un muret en béton est plus joli qu’une glissière. Mais l’intérêt est le même: éviter les chocs frontaux avec les arbres. Ça n’empêchera pas les gens de s’endormir ou de s’amuser avec leur portable".

Le muret réduira, en revanche, la taille de la chaussée de plusieurs dizaines de centimètres, pour atteindre six mètres de large, selon le vice-président du Département. Pourquoi tout ceci n’a pas été fait plus tôt? "Je ne peux pas vous dire, je n’étais pas là avant", répond-il, en référence au changement de majorité lors des dernières élections municipales.

Pourquoi un radar fixe?

Sur les quelque 300 arbres qui bordent la route, une vingtaine sera abattue, pour élargir les accès à la route. Le but: "Donner plus de possibilités, mais aussi plus de marge de manœuvre. Pour l’instant, les sorties sont à l’équerre. Désormais, les gens sortiront de biais, ce sera plus facile". Par ailleurs, la question du radar fait beaucoup parler. Solution miracle pour les uns, alors que d’autres doutent de son efficacité, parce qu’il sera fixe: les gens n’auront qu’à ralentir à cet endroit. "Mais que voulez-vous, c’est le cas partout où il y a des radars, répond Jacques Brès. Ça aura l’avantage de faire ralentir un peu". Autre élément de réponse: c’est la multiplication des actions qui doivent aboutir à atténuer le problème.

Quel calendrier?

L’abattage des arbres concernés doit avoir lieu en octobre et les travaux d’installation du muret doivent avoir lieu en novembre. "L’objectif est de terminer les travaux avant Noël", selon le vice-président du Département. Quant au radar, ce n’est pas pour tout de suite. "Les procédures sont un peu plus longues".