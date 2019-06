Raconter la guerre, encore, mais d’une autre façon

Des films ou des séries sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a pléthore. Mais World on Fire est un peu différente : « Ici, on met vraiment l’accent sur les gens normaux et leur vie quotidienne. Ce sont des histoires universelles : il y a des mariages brisés, des amitiés fragmentées, des histoires d’amour… toutes ces choses qui nous affectent. Et tout cela arrive aussi pendant la guerre », explique Lesley Manville, comédienne britannique qui tient le rôle de la mère d’un des personnages principaux.

Libération des femmes

Dans le contexte géopolitique actuel, une œuvre qui traite de la Seconde Guerre mondiale n’est peut-être pas une mauvaise idée : « Il y a une vraie résonance politique. C’est important de présenter les réalités de cette guerre sur un support qui ne nécessite pas d’aller au cinéma, mais qui peut être vu de n’importe où. D’autant plus que les gens peuvent s’identifier aux personnages, et voir qu’ils ont les mêmes problèmes de famille, de cœur. Et quand on voit ce qui se passe partout dans le monde, on aurait tort de croire que tout cela est très loin de nous. »

Et cette période est intéressante à plus d’un titre. C’est là que les femmes ont commencé à prendre le contrôle de leurs vies : « L’émancipation des femmes est sans doute une des évolutions les plus lentes de l’histoire. Il a fallu 300 ans pour se débarrasser des corsets. Pendant la guerre, les femmes occupaient les métiers des hommes. Des métiers parfois très durs physiquement. Les grands changements ont commencé à ce moment-là. Très vite, les années soixante sont arrivées, et les femmes se sont vraiment débarrassées de leurs corsets. »

La résonance est donc là aussi toute particulière : « C’est très émouvant de voir aujourd’hui comment les choses évoluent, comment les femmes ont de plus en plus de pouvoir, de voir que des femmes de plus de 50 ou 60 ans ont encore des rôles avec des choses à dire, et ne sont pas seulement des femmes et des mères. Cela a pris du temps, mais c’est sur la bonne voie. »