Quinze postes sont à pourvoir à l’Institut océanographique

En vue de la saison estivale et des périodes de vacances scolaires, l’Institut océanographique organise, mardi 10 mars de 10h à 17h, la seconde édition de sa journée de recrutement pour renforcer ses équipes.



L’année dernière, 320 candidats ont été au rendez-vous. Cette année, 15 postes de saisonniers et de vacataires seront à pourvoir dès le mois d’avril au sein des services "accueil, animations, boutique et caisses". Des CDD allant de 2 à 6 mois.

Les candidats, hommes et femmes, désireux de s’investir dans une institution œuvrant pour la protection de l’océan et participant à l’attractivité de la Principauté de Monaco, sont invités à se présenter le mardi 10 mars entre 10h et 17h, munis d’un CV et d’une lettre de motivation.



Ils rencontreront les responsables des services concernés afin de leur remettre leur candidature en mains propres. Ce format, permettant de replacer l’humain au cœur du processus de recrutement, est également l’occasion pour les postulants de se projeter dans l’univers professionnel, culturel et engagé qu’offre l’Institut océanographique.

Informations pratiques

Accueil tout au long de la journée de 10h à 17h, pas d’inscription requise.

Les candidats devront être munis d’un CV et d’une lettre de motivation.

Profils recherchés: animateurs pédagogiques (vacataires), agents d’accueil polyvalents, caissiers, vendeurs boutique.

La maîtrise du français et de l’anglais est requise.

Candidatures de Monaco et des communes limitrophes privilégiées.