Qui sont ces six citoyens engagés récompensés pour leur mérite à Monaco

Le mérite s’acquiert par une forme de courage, de gratuité, de désintéressement. Il doit être reconnu. » Ces mots sont signés Jean d’Haussonville, ambassadeur de France à Monaco, lors d’une récente réception à la Maison de France. Ils illustrent parfaitement l’engagement bénévole de six personnes, récompensés d’un prix et d’un diplôme de reconnaissance par la section monégasque de l’Association nationale des membres de l’Ordre national du mérite (ANMONM). " Ils représentent les valeurs de notre ordre", a salué Michelle Mauduit-Pallanca, sa présidente, devant des officiels du pays et de l’ANMONM.

Découvrez les six lauréats.

Hilde Haneuse Heye reçoit le Prix de la francophonie

"Ma différence, ma force". C’est sur ce slogan sociétal que planchent actuellement 48 classes du monde entier, engagées dans un concours d’écriture en langue française. Depuis 2012, au travers de son association Au cœur des mots, Hilde Haneuse Heye réussit l’incroyable défi de fédérer les pays et leurs peuples autour d’une noble cause: "Intégrer la jeunesse dans le débat sur l’égalité garçons-filles et la lutte contre toutes formes de discrimination en utilisant la langue française comme vecteur de communication." Bahamas, Chine, Équateur, Espagne, République du Congo, Suisse sont les derniers arrivants et, malgré la guerre, Israël et Palestine y participent. "C’est une grande communauté pleine de tolérance, composée de jeunes entre 13 et 17 ans", explique cette Belge de 62 ans, résidente en Principauté.

Dès avril, un jury international lira et notera les articles de presse, imaginés de bout en bout ou extraits d’entretiens avec des personnalités ayant tiré profit de leur différence, qu’elle soit sociale, culturelle, économique ou physique. La remise des prix aura lieu à Monaco en présence du prince Albert II.

Vincent Valentin (Prix du civisme)

"Je n’ai pas besoin qu’on me dise merci. Souvent, un simple sourire me suffit." Quand Vincent Valentin, Cap-d’Aillois de 28 ans, vient en aide à autrui, il n’attend rien en retour. Un désintéressement qui colle à la mentalité prônée par la Croix-Rouge monégasque, qu’il a intégrée lors du confinement printanier de 2020, aux balbutiements de la pandémie de Covid-19. "On livrait les personnes âgées ou contaminées en courses et médicaments", retrace ce chauffeur de véhicule sanitaire léger. En octobre de la même année, le jour où il valide sa formation "Prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC1), la tempête Alex ravage la vallée de la Roya. Lui et d’autres bénévoles sont envoyés à Breil pour aider les sinistrés coupés du monde. "Le matin, je partais en draisine [train, N.D.L.R.] pour apporter des denrées. Je faisais du recensement de personnes, de besoins, m’assurais qu’ils aient de l’eau et qu’ils ne soient pas malades", se rappelle-t-il.

Un épisode formateur pour Vincent Valentin qui, depuis, a cumulé les formations de secourisme pour devenir chef d’intervention en janvier dernier. Des compétences qu’il a notamment mises au service des athlètes de l’Iron Man à Nice.

Christel Bourroux (Prix du civisme)

Jacques (*) possède un ange gardien. Et celui-ci s’appelle Christel Bourroux. Le 23 décembre 2021, à la veille de Noël, ce sexagénaire fait un arrêt cardio-respiratoire au pied du Millefiori, à deux pas du travail de cette directrice marketing et communication chez Astoria. "Il était inconscient mais respirait. J’ai vu qu’il était en position latérale de sécurité, que les secours avaient été prévenus. Mais la situation s’est dégradée. J’ai détecté le gasp, une respiration qui annonce l’arrêt cardiaque. J’ai enchaîné tout de suite sur un massage cardiaque dans l’attente des secours", retrace Christel qui, quelques jours auparavant, avait opéré un recyclage de sa formation PSC1 dans l’optique d’intervenir dans les écoles pour initier aux premiers secours.

Des gestes simples qui ont sauvé une vie et préserver une famille.

"a n’arrive pas qu’aux autres. Il ne faut pas hésiter à se former", martèle-t-elle. Jacques et Christel ont, réciproquement, cherché à se retrouver. Monaco étant un petit village, ils n’ont guère eu de mal et les retrouvailles furent émouvantes.

Bruno Vogelsinger et Florent Sicart (Prix de l’initiative mémorielle)

"Une œuvre mémorielle majeure." C’est par ces mots que Michelle Mauduit-Pallanca a décrit l’ouvrage de Bruno Vogelsinger et Florent Sicart sur l’engagement militaire monégasque durant la Grande guerre. Ces deux Carabiniers du Prince, férus d’histoire, ont épluché pendant cinq ans les archives françaises et monégasques, notamment celles du Palais princier et de leur compagnie, pour conter la mobilisation, au péril de leur vie, des Carabiniers, des sapeurs-pompiers et de Monégasques volontaires. On y découvre le lieu de leur affectation, le rôle joué dans d’importantes batailles mais aussi la nature des blessures. Le livre dévoile leur portrait, relate leur histoire, affiche leurs décorations, quel que soit leur destin.

Laurent Audat (Prix de l’engagement citoyen)

Une vie entière vouée aux autres, tant dans la sphère professionnelle qu’associative. Le commandant Laurent Audat, adjoint au chef de Corps des sapeurs-pompiers, une institution qu’il a intégré en 1994 après un passage chez les marins-pompiers de Marseille, occupe également les fonctions de vice-président et trésorier de Special Olympics Monaco.

Cette organisation sportive, créée en 1968 par la famille Kennedy, offre aux personnes vivant avec un handicap mental la possibilité de vivre les joies du sport. Comme tout un chacun. Ainsi, en 2023, celui qui est coach d’athlétisme et de natation a accompagné les athlètes aux Jeux mondiaux de Berlin et aux 24 heures de natation à Sion en Suisse. "Le sport leur permet de développer leurs performances, de renforcer leur estime d’eux-mêmes, résume-t-il. Grâce à cela, ils arrivent à avoir une meilleure vie sociale et se sentent mieux intégrer dans la société. Pour certains, on arrive à les introduire dans le milieu du travail."

* Le prénom a été modifié.