Qui sont ces familles qui brillent au 45e Festival du cirque de Monte-Carlo

René Casselly Junior, le petit génie

C’est un garçon qui cumule les atouts: une gueule à faire du cinéma, une agilité dans le corps qui lui permet d’accomplir des prouesses. Un "petit génie" pour le monde du cirque diront certains. Un enfant de la balle pour sûr, né dans une famille circassienne allemande. Chez les Casselly, on est artistes de père en fils depuis six générations. Et René Casselly Junior a suivi la voie tracée par ses parents Alexia et René Senior depuis l’âge de quatre ans, lorsqu’il effectuait son premier numéro sur poney.

La famille a déjà brillé à plusieurs reprises sur la piste monégasque avec ses numéros d’éléphants et de chevaux, couronnés d’un Clown d’argent, puis d’un Clown d’or en 2012. René a aussi ravi deux Junior d’or en 2012 et 2016 à la New Generation.

Monaco est en presque devenue la deuxième patrie de la famille Casselly, même si son étoile - René Junior -s’est taillée une célébrité massive, hors des chapiteaux, en Allemagne. Son adresse et sa télégénie l’ont conduit à participer et à remporter Danse avec les Stars et Ninja Warrior outre-Rhin. Deux émissions de télévision où la maîtrise de son corps est primordiale.

"C’est une vedette des temps modernes de la télévision, mais le voir en direct, c’est mieux", glisse le docteur Alain Frère, en expert. Ce brio a ébloui le public du chapiteau de Fontvieille. Avec ses partenaires Merrylu Casselly et Quincy Azzario, René réalise une colonne à trois sur le dos d’un cheval en action, portant ses deux partenaires à bout de bras.

"Comme j’ai toujours été le plus petit et le plus léger, j’étais normalement celui qui était au sommet lors de portés. Cela a été beaucoup de travail de changer de rôle et d’apprendre à être le porteur", sourit le jeune homme de 26 ans, qui rassure: "je suis un garçon qui aime tenter de nouvelles choses, j’aime les challenges".

Le trio a travaillé quatre mois pour mettre au point ce nouveau numéro: dompter la technique, sélectionner l’animal idéal comme partenaire (un cheval de trait autrichien capable de faire les cabrades), mais aussi choisir la musique, imaginer la chorégraphie.

Délesté de ses deux partenaires, René Casselly Jr s’offre même un double saut périlleux arrière, sur le dos du cheval pour clore le numéro, sans longe de sécurité. Un exploit pour les spécialistes de la discipline.

"J’ai toujours eu ce rêve depuis l’enfance d’arriver à faire ce double saut périlleux arrière sur un cheval, car je n’ai jamais vu personne le faire. Mais une idée, ça ne fonctionne pas forcément", lance-t-il humblement.

Père et fils, ont pris le temps de trouver le cheval idéal parmi le parc familial pour lui enseigner son rôle dans ce numéro.

"Et il a le talent naturel pour y arriver" confie l’artiste, qui a appris à gérer le facteur risque de faire équipe avec un animal. "Ce n’est jamais simple, on ne sait jamais comment ils vont réagir sur la piste. C’est toujours un risque que nous prenons, mais sans risque il n’y a pas de plaisir".