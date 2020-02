Qui représentera Monaco au championnat d'Europe des croupiers?

Ils étaient dix, puis huit, puis trois. Et il n’y en aura bientôt plus qu’un pour représenter Monaco au championnat européen des croupiers.

Trois employés de jeux ont été sélectionnés lundi pour suivre une formation intensive en vue du championnat européen des croupiers (European dealer Championship) qui se déroulera au Sun Casino du 27 au 29 avril, sous l’égide de l’European Casino Association.

"Seront alors réunis 42 croupiers, représentant 25 nations et sélectionnés dans 6 épreuves. Il y aura donc six prix et un champion toutes catégories", explique Eric Elena, directeur de la formation des employés de Jeux à la Société des Bains de Mer.

Deux mois d’entraînement

Méric Vigna, Pierre-Jean Malenfant et Magali Forest, respectivement 1er prix, 2e prix et 3e prix, vont, durant deux mois, s’entraîner six à huit heures par jour. Le meilleur sera alors choisi pour représenter Monaco.

Le championnat européen des croupiers, dont Monaco est membre depuis 2017 et dont Pascal Camia est vice chairman en charge du marketing, rassemblera quarante-deux employés de jeux pour une compétition de roulette anglaise et black jack. En 2018, Antoine Grauss, pour les Casinos de Monaco, a fini 5e au Monténégro.

L’ambiance était chaleureuse lundi, salle Médecin au Casino de Monte-Carlo. De 9 h à 17 h, les huit candidats se sont succédé devant le regard attentif du jury et de leurs supérieurs hiérarchiques ; et non des moindres puisqu’étaient réunis Jean-Luc Biamonti, président-délégué de la Société des Bains de Mer, Francis Palmaro, ex-directeur des Jeux, Pascal Camia, directeur des Jeux et nombreux directeurs et responsables des casinos.

Les juges, anciens cadres jeux des casinos de la SBM, se sont réunis autour d’Eric Elena, directeur de la formation des employés de jeux.

L’objectif était de choisir les candidats qui devront exceller dans l’accueil du client, la maîtrise du jeu et la dextérité dans tous les domaines.

Cinq épreuves étaient au programme de la matinée : best chipper, best card handler, best cutting chips, best pushing staks et best mathématicien. Puis il y eut une épreuve de black jack et de roulette anglaise. « Nous nous sommes calqués sur les épreuves qui auront lieu en avril », explique Eric Elena.

Le jury a aussitôt délibéré et remis les récompenses aux trois vainqueurs.

Employé de jeux depuis 2010, Meric Vigna, 33 ans, est bien décidé à aller jusqu’au bout.

"Si nous avons une personne en finale, ce serait très bien. Le niveau est très haut au niveau européen."

Eric Elena, directeur de la formation des employés de jeux, reconnaît les difficultés du championnat pour les Monégasques.

"Nous sommes les meilleurs du monde à la roulette européenne ou au baccara. La roulette anglaise et le black jack ne sont pas notre spécificité. De plus, c’est seulement la troisième année que l’on participe. Nous avons gagné une fois, la première année dans une catégorie."