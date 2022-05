Qui décrochera le titre de meilleur croupier d’Europe au Casino de Monte-Carlo? Réponse ce mercredi soir

C’est la première compétition européenne des meilleurs croupiers de casinos terrestres basés en Europe et la première fois qu’elle est organisée à Monte-Carlo.

L’European Dealer Championship, rendez-vous annuel qui existe depuis quinze ans, doit sélectionner notamment le meilleur croupier d’Europe. La finale a lieu ce mercredi soir, à 18 heures, en présence du prince Albert II.

Le championnat a commencé ce mardi matin. Dans la salle Médecin, c’est Jean-Luc Biamonti qui a pris le micro pour un mot d’encouragement et lancer l’événement.

"Nous sommes très heureux de les accueillir cette année car cela donne une très bonne exposition de notre casino auprès des professionnels du monde entier. J’ai parlé avec quelques croupiers : ils sont émerveillés car aucun d’entre eux ne travaille dans un environnement comme celui dans lequel nous sommes. Cela contribue à conforter notre image à l’international. Et ce d’autant plus à l’heure des réseaux sociaux…"

Face au président délégué de la Société des Bains de Mer, près de deux cents professionnels étaient réunis dont une quarantaine de jeunes en lice, les organisateurs de l’European Casino Association (ECA) (N.D.L.R.: les casinos membres de l’ECA disposent des croupiers les plus qualifiés en Europe. Cette compétition permet de montrer leurs compétences. Mais c’est aussi l’occasion d’évoquer les bonnes pratiques du jeu et de sa vocation première : divertir.) et le jury professionnel, dont Pascal Camia pour le Casino de Monte-Carlo.

Cette édition tourne la page de deux ans de crise sanitaire et avait, ce mardi, un air de fête palpable au Casino de Monte-Carlo, qui vient d’être récompensé en février à Londres du double titre de "Best casino operator" et "Best overall casino" pour l’année 2022.