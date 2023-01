Qui a remporté le Clown d'or? Voici le palmarès du 45e Festival du cirque de Monte-Carlo

Le jury, sous la présidence de la princesse Stéphanie, a rendu son verdict. Un Clown d’or, six Clowns d’argent, quatre Clowns de bronze et une trentaine de prix spéciaux, voici le palmarès du 45e Festival international du cirque de Monte-Carlo, qui sera décerné ce soir au terme du gala.

Roi de la piste cette année: le jeune René Casselly Junior, seul artiste à recevoir un Clown d’or. Celui qui s’est déjà illustré en 2012 et 2016 en ravissant deux Junior d’or a bluffé le jury avec son double saut périlleux arrière propulsé par sa monture aux côtés de ses partenaires Merrylu Casselly et Quincy Azzario.

Le duo d’acrobates Secret of my soul a séduit le jury (Clown d’argent) et la direction de l’Éducation nationale et des sports qui leur attribue son prix spécial. Photo François Vignola.

Le jury a également décerné six Clowns d’argent respectivement à la troupe de trapézistes Flying Martini, la troupe d’acrobates Mustafa Danguir pour leurs acrobaties sur roue géante, l’équilibriste Viktoriia Dziuba qui joue avec les lois du corps humain, ainsi qu’au couple sur cerceau aérien baptisé Secret of my soul, le dresseur de chevaux Alex Giona ou encore le jeune dresseur de tigres Bruno Togni.

Clown de bronze pour Elisa Cussadie et ses perroquets multicolores. Photo François Vignola.

Quatre Clowns de bronze complètent le palmarès, honorant la troupe Bingo, la troupe Mystery of Gentlemen, le couple baptisé Deadly Games pour son numéro de lancer de couteaux et Elisa Cussadie et ses perroquets.

Clown de bronze et prix spécial Pauline Ducruet pour le meilleur costume à la troupe Bingo. Photo François Vignola.

Enfin, comme le veut la tradition, la coupe en mémoire de la princesse Antoinette a été décernée au plus jeune artiste du festival, la contorsionniste Sofiia Hrechko, lauréate, par ailleurs, d’un Junior de bronze.

Car cette 45e édition du Festival a la particularité cette année d’intégrer également la New Generation à sa programmation. Ainsi, Ameli Bilyk a remporté le Junior d’or pour ses acrobaties sur fil mou. La jeune équilibriste Vladislava Naraieva a elle aussi été récompensée d’un Junior d’argent. Et Kimberly Zavatta a reçu un junior de bronze pour sa performance sur sangles aériennes.