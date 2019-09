Quelques idées d’activités pour une rentrée zen Cours de connexion ou de détox émotionnelle... ces nouveautés qui font du bien au corps et à l’esprit

Créée il y a un an, la Maison du bien-être de Menton propose un large panel d’activités pour apporter de la sérénité au quotidien. « Notre activité est en plein essor car les personnes cumulent des tensions physiques et mentales et veulent se tourner vers des techniques plus douces », détaille Katia Certaldi, présidente de l’association. Yoga, méditation, sophrologie, réflexologie... pour cette rentrée, les cours ne manquent pas et il y a même des nouveautés !

Le cercle des femmes

Tous les mardis soirs à partir de 19 h, la Maison du bien-être propose un moment entre femmes. Avec des mouvements de yoga et des techniques de visualisation, de la méditation et un temps de parole, il s’agit de profiter de l’instant présent et de se recentrer.

La détox émotionnelle

À partir du samedi 14 septembre, des cours de détox émotionnelle auront lieu - tous les 15 jours - dès 10 h.

L’objectif est d’utiliser le yoga, la méditation et la respiration pour avoir accès à sa réserve d’émotion et mieux la gérer au quotidien.

Lors des cours, les participants tenteront d’identifier leurs émotions, pour mettre un nom, les accueillir ou s’en libérer.

Atelier de connexion en plein air

Tous les dimanches matins à partir de 10 h 30, un atelier de connexion se pratiquera dans le jardin de la Maison du bien-être. L’objectif est de se reconnecter à soi et aux autres, mais aussi à la nature grâce à des mouvements de yoga et des techniques de visualisation.

Au quotidien, avez-vous une astuce pour rester zen en cas d’angoisse ?

Tous les mercredis, le matin et l’après-midi, la Maison du bien-être de Menton propose un tout nouveau cours de yoga pour les enfants.

Durant une heure et demie, les enfants - âgés de 6 à 12 ans - vont utiliser des techniques de visualisation et de respiration.

Rens. à la Maison du bien-être au 06.99.40.31.39.

Tous les lundis de 18 h à 19 h, Caroline Raynal, professeur certifiée en yoga prénatal et postnatal propose un cours pour les mamans à la Maison du bien-être. « Le yoga aide la mère à habiter pleinement son nouveau corps de grossesse à travers des postures et des exercices respiratoires bien adaptés pour une meilleure efficacité au moment de l’accouchement », explique-t-elle. Ce cours permet une approche corps-esprit afin de cultiver la confiance en soi et la sérénité par un entraînement physique et énergétique. Plus d’infos au 06.12.06.18.17.