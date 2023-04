Le Monte-Carlo Beach vient de rouvrir ses portes : quelles nouveautés pour cette saison ?

Les transats sont dépliés, les tables dressées en terrasse, le clapotis de l’eau de la piscine a repris sa cadence. Le printemps s’est doucement installé au Monte-Carlo Beach.

Pour la première fois cette année, l’hôtel et le club ont ouvert conjointement quelques jours avant le week-end de Pâques, annonciateur du début de saison. La 22e pour Danièle Garcelon aux manettes de l’établissement balnéaire de la Société des Bains de Mer. Qui voit poindre une saison "pleine de peps, de nouveautés, de bonnes surprises nous l’espérons. Chaque saison est un renouvellement, qui nous empêche de nous encroûter et nous force à nous renouveler sans arrêt pour rester attractif", souligne la directrice.

Un retour de la clientèle internationale

L’hivernage a permis l’entretien et la maintenance des lieux. Un processus contrarié par un coup de mer, le 18 janvier dernier. "C’était une vague submersive, la digue a fait son office mais la violence de la vague était tellement forte, elle a retardé notre mise en place".

Désormais, les ponts du mois de mai devraient commencer à doper la fréquentation d’un palace de villégiature où certains habitués reviennent d’année en année.

"Nous le constatons dans les réservations. Certains séjours et certaines dates sont réservés d’une année sur l’autre par des clients, pour des séjours allant de trois jours à trois semaines. Et nous avons en parallèle, beaucoup de réservations en last minute qui nous contraignent à être flexibles et réactifs. Côté nationalité, le retour l’an dernier était timide, mais les Américains reviennent plus fortement cette année. Doucement mais sûrement".

"Garder l’âme des lieux"

Du côté du club, les 175 tentes déployées sur les 1.000 mètres carrés de la plage, sont louées à la saison, principalement à une clientèle monégasque qui y a ses habitudes. Sept ont cédé la place à la terrasse du Maona. Un nouvel établissement qui exploite les derniers mètres carrés disponibles de la propriété de la SBM sur la commune de Roquebrune-Cap Martin. Compliquant l’installation d’autres équipements, les bâtiments n’étant pas extensibles, entre la colline et la mer.

"Le Beach est grand mais pas tant que ça, et pour toute modification, il faut tout peser et ne pas se tromper, plaide Danièle Garcelon. Je me bats pour garder l’âme des lieux et le confort de la clientèle, en surfant sur l’histoire de l’établissement dont je veux conserver l’esprit. C’est l’un des derniers rares endroits privilégiés de la Principauté. Il faut le protéger tout en le faisant grandir. Et c’est un exercice délicat".

Danser à la Vigie en journée, au Maona en soirée Pour l’instant, c’est encore un bâtiment de béton en plein chantier d’où jaillissent quelques piliers qui dessinent une future esplanade au-dessus des rochers. Il faut un peu d’imagination pour considérer que dans ce lieu, d’ici deux mois et demi, on pourra festoyer. L’ouverture du Maona, annoncée pour "fin juin, début juillet" sera la grande nouveauté de l’été au Monte-Carlo Beach. Au bout de la propriété, cet espace au-dessus de la plage a été remodelé pour y loger un cabaret d’été, avec une centaine de couverts en plein air, vue mer. Le tout dans une ambiance reprenant les codes sixties de l’âge d’or glamour de la Principauté. Le nom parle pour lui, Maona, contraction de Maria Callas et Aristote Onassis, était une marque ancienne de la SBM, baptisant un établissement de nuit jadis sur la presqu’île du Larvotto, avant le Jimmy’z, où les nuits pendant trente ans, furent folles et légendaires. Un concept à exporter "Nous nous sommes appuyés sur cette légende et sur un patrimoine photographique extraordinaire que nous avons. Toutes les plus grandes vedettes de l’époque sont venues au Maona. C’était l’endroit où il fallait être vu", rappelle Danièle Garcelon, enthousiasmée par cette renaissance. Si l’endroit saisonnier accueillera ses clients en terrasse, un bar intérieur permettra de goûter aux créations d’un maître mixologue. En cuisine, la proposition fera la part belle aux plats de la Riviera: pissaladière, socca, farcis, panisses, "des choses évidentes qu’on ne trouve pas partout". La carte supervisée par le chef Vincenzo Giordano du Beach bénéficie aussi d’un concours interne parmi les employés de la SBM, invités à partager leurs recettes de famille. Les meilleures seront mises à la carte au cours de la saison. L’ambiance lounge en début de soirée, sera réchauffée par un pianiste en live à l’heure de dîner. Puis une diva, tous les soirs, chantera son répertoire et pourra accéder au souhait de chansons préférées des clients. "Ce concept, c’est un pur produit SBM, nous nous donnons les moyens de nos ambitions en termes de décor, de proposition culinaire, artistique, pour offrir quelque chose de différent, que l’on espère exporter à l’international", souligne Daniele Garcelon. Un DJ sur le ponton La directrice s’est fixé un autre objectif pour cet été 2023: celui de raviver le ponton de la Vigie, à l’extrême Est de l’établissement. Et en faire un club, tous les jours de midi à 20 heures, avec un DJ aux platines. "L’idée est de proposer une ambiance festive, facile, ou l’on peut manger, boire un verre, profiter sur un transat ou dans l’un des cinq bungalows de la propriété. Nous espérons capter une clientèle demandeuse de fête en journée. Un lieu pareil sur la mer n’existe pas à Monaco et dans notre groupe. C’est l’endroit idéal pour proposer ce genre de choses, attirer la clientèle et la garder au Beach".

L’esprit du Maona, un cabaret d’été posé sur la plage, sera influencé par l’âge d’or glamour de la Principauté, celui des années 60 et 70. Visuel SBM.