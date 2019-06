Quelles avancées sur les questions sociétales ? On attendra pour vivre ensemble

Une proposition de loi réduite à une phrase sur l’avortement et qui ne change rien pour la femme dans le concret, et un contrat de vie commune discuté à l’automne seulement parce que le gouvernement ne veut pas d’un PACS monégasque…

L’exercice du législateur ressemble parfois à celui de l’équilibriste. Et dans les couloirs de l’Assemblée, on entend souvent un mot récurrent : « hypocrisie ».

L’évolution des mœurs est souvent difficile à conjuguer avec les principes du catholicisme religion d’État. Le pays a ses propres lignes rouges… Et les questions de société auxquelles tente de répondre le Conseil national s’en rapprochent de plus en plus.

« Ce texte supprime une injustice »

La proposition de loi du Conseil national va dans le sens du réconfort moral de la femme mais n’apporte donc concrètement rien de nouveau. Ce texte ne comporte du reste qu’un article qui modifie l’actuel Code pénal en y inscrivant une nouvelle exception au principe d’interdiction de l’avortement. Ainsi, le délit d’avortement n’est pas caractérisé lorsque « à la demande de la femme enceinte, la grossesse est interrompue avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».

Par contre, « Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de procurer I’avortement à une femme enceinte qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26. »

Le projet de loi sur le contrat de vie commune (CVC) n’est pas à l’ordre du jour. Reporté en octobre ! C’est-à-dire trois ans après le dépôt d’une proposition de loi pourtant votée à l’unanimité en 2016 ; et depuis vidée de sa substance par le gouvernement. Explications de Stéphane Valeri.

« Pour le moment, il subsiste de profondes divergences entre le Conseil national et le Gouvernement sur ce projet de loi. Nous voulons sans hypocrisie reconnaître l’union libre et donc des droits, pour les couples qui le souhaitent, et ce quelle que soit leur orientation sexuelle. Le projet du Gouvernement inclut avec ces couples, les parents, les frères et les sœurs, dont la nature des relations n’a rien à voir. De plus, alors que nous voulons protéger le partenaire dans les périodes les plus difficiles de la vie, en lui accordant la couverture maladie ou la pension de réversion par exemple, le Gouvernement semble pour le moment s’y opposer. L’union libre, pour tous ceux qui ont choisi ce mode de vie, correspond aujourd’hui à une réalité de la société monégasque et le Conseil national est là pour que la loi tienne compte de l’évolution des mentalités et pour répondre aux attentes des personnes concernées. Nous sommes là encore dans le respect de la Constitution, car nous ne légiférons pas sur l’institution du mariage et le CVC ne sera pas un mariage bis, car il en est différent sur de nombreux points.

Le CVC touche au civil, pas au religieux. Nous allons donc poursuivre les discussions avec le Gouvernement pour tenter encore de le convaincre et j’inscrirai de toute façon ce débat à l’ordre du jour de la première séance publique d’octobre. »

Il est plus facile de s’opposer à la position de l’archevêque sur le travail dominical que sur l’avortement ! Sur l’ouverture des commerces le dimanche, les discussions seront échangées le 24 juin. Mais Gouvernement et Conseil national sont d’accord sur le fond, même si, « le Gouvernement souhaitait dans son projet de loi créer deux zones distinctes, et limiter à 25 ou 9 dimanches, le nombre d’ouvertures selon la zone, explique Stéphane Valeri. (...) Pour nous, la Principauté ne constitue qu’un seul territoire, et nous voulons laisser la liberté de choix pour les commerçants d’ouvrir ou pas le dimanche, pour les salariés de travailler sur la base du volontariat ou non, et pour les consommateurs d’effectuer ou non leurs achats. (...) Pour le Conseil national, la liberté ne se divise pas. Et n’oublions pas qu’en plus, ce seront des recettes de TVA supplémentaires pour le budget de l’État. Le texte amendé correspond à l’attente de nombreux résidents et visiteurs de la Principauté. »