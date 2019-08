Quelle formule gagnante pour remplacer le Sun Casino, qui doit fermer ses portes en 2023?

"L’inquiétude vient du fait qu’il n’y a aucune communication"

Mais dans les casinos habituels, ce qui rend la tâche plus fatigante selon les salariés, c’est le manque de personnel. Et qui dit moins de moyens dit aussi moins de recettes. "De 105 salariés en 2000, nous sommes passés à 60 maintenant au Sun Casino", explique Thierry Petit.

Le salarié qui garde l’anonymat, note: "L’effectif est de plus en plus réduit. Une bonne partie des salariés a été affectée au pôle “cartes” du Casino de Monte-Carlo. Le restaurant a été fermé depuis plus d’un an. L’activité se réduit bel et bien comme peau de chagrin. On voit les employés qui partent au Casino de Monte-Carlo. Ne restent au Sun que les plus anciens et les tout jeunes. Comme il y a moins de personnel pour le Sun et le Café de Paris, on perd des clients."

Une mort lente donc pour le Sun casino? "Nous connaissons depuis longtemps cette échéance. Ce qui inquiète le personnel, c’est l’après-Sun. En réunion, nous discutons. Est-ce qu’un nouveau casino ouvrira? Est-ce que tout le personnel des Jeux sera rapatrié au Casino de Monte-Carlo? Est-ce que la Société des Bains de Mer optera pour les casinos estivaux? Aujourd’hui, personne ne sait. Et la société fait des essais pour choisir la meilleure option."

"L’inquiétude vient du fait qu’il n’y a aucune communication", insiste le salarié anonyme. "Aucune communication", certainement parce que rien n’est encore décidé.

Une chose semble acquise: il n’y aura pas de licenciement. Alors, si la mobilité d’un casino à l’autre, d’un jour à l’autre, n’est pas du goût de tous, certains trouvent aussi que ce système, mis en place depuis la signature de la nouvelle convention collective en 2015, évite la monotonie.

Malgré l’inquiétude que provoque naturellement l’inconnu de l’après-Sun, la transition semble toutefois se faire en douceur.