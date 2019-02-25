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      Yann Piat, 44 ans, députée, mère de deux jeunes filles, a succombé à ses blessures le 25 février 1994, après la fusillade dont elle a été la victime à quelques mètres de son domicile au Mont-de-Oiseaux, à Hyères.

      Il y a 25 ans, Yann Piat était assassinée à Hyères
      S.O.S. Ratapignata : chauve-souris qui peut....

      Quand la nissardité parade, quartiers et associations sont les rois du corso
      Entre deux tasses de thé et gâteaux, les seniors remplissaient la piste de danse…

      Le succès des thés dansants du Centre Culturel Prince Jacques
      De gauche à droite : Leiji Matsumoto, William Simpson et Chris Claremont. (DR)

      7 bonnes raisons de se Albator, X-Men, Game of Thrones, Lanfeust de Troy… rendre...

      Quel règlement pour l’usage des trottinettes électriques ? La France est sur le point de légiférer

      PAR T.P.Thibaut Parat Mis à jour le 25/02/2019 à 05:04 Publié le 25/02/2019 à 05:04
      Mis à jour le 25/02/2019 à 05:04 Publié le 25/02/2019 à 05:04
      Elisabeth Borne a annoncé vouloir créer une nouvelle catégorie de véhicules dans le code de la route.

      Elisabeth Borne a annoncé vouloir créer une nouvelle catégorie de véhicules dans le code de la route. AFP

      Quel règlement pour l’usage des trottinettes électriques ? La France est sur le point de légiférer

      Par T.P.Thibaut Parat Le 25/02 à 05h04 MàJ 25/02 à 05h04

      Averti par la Sûreté publique pour avoir utilisé cet engin sur la chaussée, un usager dénonce une « contradiction » avec la volonté de la Principauté de privilégier les modes doux. On fait le point

      Hoverboards, trottinettes, vélos électriques… Les usages évoluant plus vite que les infrastructures, le cadre juridique autour de ces nouveaux véhicules, pouvant aisément atteindre 25 km/h, demeure flou. Difficile, donc, de savoir qui doit rouler où.

      Le 23 octobre dernier, Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports en France, annonçait à l’Assemblée nationale qu’elle entendait apporter un cadre juridique, notamment au travers des offres de « free floating ». Littéralement, « sans borne d’attache ». « L’innovation n’est positive que si elle se développe…

      La suite du direct