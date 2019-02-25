Quel règlement pour l’usage des trottinettes électriques ? La France est sur le point de légiférer

Hoverboards, trottinettes, vélos électriques… Les usages évoluant plus vite que les infrastructures, le cadre juridique autour de ces nouveaux véhicules, pouvant aisément atteindre 25 km/h, demeure flou. Difficile, donc, de savoir qui doit rouler où.
Le 23 octobre dernier, Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports en France, annonçait à l’Assemblée nationale qu’elle entendait apporter un cadre juridique, notamment au travers des offres de « free floating ». Littéralement, « sans borne d’attache ».
« L’innovation n’est positive que si elle se développe…
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