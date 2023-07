Quel était ce bateau orange amarré au port Hercule à Monaco?

En escale pendant six jours dans l’enceinte du port Hercule, le Normand Installer a impressionné par sa robuste silhouette orange et ses mensurations. Jugez plutôt: 123 mètres de long pour 28 mètres de large et 14.500 tonnes à la balance.

Amarré au quai Rainier-III, adapté pour l’accueil et l’amarrage de ces mastodontes des mers, le bateau de construction de la SBM Offshore a, ce samedi, pris la direction du port de Fos-sur-Mer, près de Marseille.

À 17 kilomètres au large de la cité phocéenne, le navire va jouer un rôle central dans le projet pilote "Provence Grand Large", porté par EDF Renouvelables et Enbridge. « Il s’agit d’une ferme de trois éoliennes installées sur des flotteurs à lignes d’ancrage tendues, dont la conception et le développement ont eu lieu dans nos bureaux en Principauté », résume Franscesco Prazzo, directeur général de la SBM Offshore à Monaco.

Cette innovation technologique, inspirée des plateformes pétrolières, peut être déployée dans des zones à fortes profondeurs - en l’occurrence 100 mètres pour ce projet - et permet une grande stabilité du flotteur.

Avec une puissance de 8,4 mégawatts chacune, les trois éoliennes produiront à terme l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 45.000 habitants. "La production devrait démarrer fin 2023, début 2024", confie Francesco Prazzo.

Le prince Albert II a visité ce jeudi matin le navire de la SBM Offshore. Photo Michaël Alési/Palais princier.

"Un rôle central"

Depuis sa construction en Norvège en 2006 par le chantier Ulstein, le Normand Installer a installé des centaines de lignes d’ancrage en eaux profondes et 25 plateformes FPSO (Unité flottante de production, de stockage et de déchargement utilisée pour le pétrole, le gaz naturel et les huiles produits en mer., ndlr) de grande taille sur la plupart des continents. "On veut montrer comment réutiliser notre savoir-faire, soit dans le design de projets renouvelables, soit en réutilisant notre bateau pour ce type de projets alors qu’il est né pour opérer dans le monde du pétrole et du gaz, poursuit-il. À la SBM Offshore, on est conscient du rôle central du secteur de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique. Il y a urgence à développer des solutions à basse empreinte carbone."

L’éolienne est installée sur un flotteur à lignes d’ancrages tendues. Visuel SBM Offshore.

"Avant, la transition écologique semblait insurmontable"

Ce type de flotteurs, qui est une première mondiale, offrirait des avantages considérables sur le plan environnemental, à savoir l’absence de perturbation des fonds marins et une empreinte minimale sur le domaine maritime environnant. "C’est une installation réversible. D’ici 40 ans, on pourra les enlever, explique-t-il. Jusqu’à il y a quelques années, la transition écologique semblait quelque chose de loin, d’insurmontable, avec des coûts énormes, des mentalités très figées. Dernièrement, ça a commencé à changer et les conditions se créent pour que les projets à base de technologies innovantes deviennent des solutions viables commercialement. Il y a des annonces tous les jours allant en ce sens."