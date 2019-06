Quel est le secret de la clim' naturelle dans le Vieux Nice?

"Les rues étroites et souvent tortueuses limitent déjà la durée d’ensoleillement direct des chaussées comme des façades," explique Alex Benvenuto sur le blog du Vieux Nice de Nice-Matin.

Les fenêtres sont protégées de volets « à la niçoise » (que l’on retrouve dans une large partie des rues du centre ville édifié autour de la Belle Epoque): leurs abattants arrêtent ainsi le soleil tout en laissant passer l’air, créant ainsi une circulation d’air avec d’autres pièces ou avec la cage d’escalier.

Cet art du courant d'air parvient au génie pour la ventilation de l’immeuble entier.

L'une des clés du dispositif: des ouvertures souvent avec des grilles de fer forgé situées au dessus des linteaux des portes d'entrée des palais, mais aussi les maisons ordinaires. Comme les bâtisses disposent également de couloir et d'escaliers donnant sur des cours intérieures ou "salestres", ouvertes sur le ciel cela permet de créer, surtout le soir, un appel d’air entre la rue, relativement fraîche, et les toitures, surchauffées jusqu’aux derniers rayons.

Cette "climatisation niçoise" qui fait l'admiration des architectes contemporains, peut encore être améliorée si l’on arrose la chaussée devant la maison…

"Ici on n'a jamais souffert de la chaleur"

Un habitant du Vieux Nice dont la famille habite rue de la Barillerie, dans une bâtisse datant du XVIIe siècle a aussi témoigné de cet "art" de la ventilation dans le blog du Vieux-Nice.

"Ici, on n'a jamais souffert de la chaleur. C'est toujours frais et aéré." Les secrets de cette bio-climatisation, modèle de développement durable avant la lettre? La conception même de son bâtiment :"Les grilles en fer forgé situées au-dessus de la monumentale porte d'entrée donnant sur la rue. Ce soupirail crée un appel d'air qui s'engouffre dans le couloir voûté jusqu'à une cour intérieure très étroite et ouverte sur le ciel."

Soupirail au dessus des portes d'entrée, persiennes, hauteurs des plafonds (fréquemment plus de 5 mètres), étroitesse des fenêtres (les rayons du soleil ne s'attardent pas) permettent à l'intérieur au mercure de descendre de 3° à 4° voire davantage.

Aussi efficace qu'un climatiseur industriel, sans les gros inconvénients de ce dernier pour la santé de la planète.