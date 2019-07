Que vont faire les personnalités de leur été ?

Mer ou montagne ? Juillet ou août ? Le débat est toujours vif parmi ceux qui prennent des vacances pendant la période estivale. En Principauté, le mois d’août est davantage privilégié, le Bal de la Croix-Rouge, dernier grand événement officiel sur le calendrier d’été, sonnant généralement l’heure des vacances pour bon nombre de personnalités, qui rangent ensuite smokings et robes de soirées au dressing pour quelques semaines. Et l’activité va se calmer à Monaco-ville où se concentrent les lieux de pouvoir.

Après avoir présidé le gala de la Croix-Rouge, puis marié son neveu Louis Ducruet et assisté à un concert au Palais princier le week-end dernier, le prince Albert II n’a plus d’événement annoncé à son planning. Sur l’agenda du souverain, le mois d’août ne contient aucun engagement public, ni rendez-vous officiel n’est inscrit. La famille princière doit partir en vacances dès les premiers jours du mois d’août dans une destination qui est tenue secrète.

Comme traditionnellement, le pique-nique des Monégasques, devrait être le premier rendez-vous d’avant rentrée scolaire pour reprendre le cours des rendez-vous et apparitions publiques.

La montagne privilégiée

Du côté du gouvernement, si ses membres n’ont pas communiqué sur leurs destinations pour partir se reposer, chaque conseiller de gouvernement prend bien quelques jours off. Selon un roulement établi pour garantir une permanence au ministère d’État, pour suivre les dossiers et conduire les affaires courantes.

Sur l’autre versant du Rocher, l’archevêque Bernard Barsi va lui quitter quelques jours ses appartements de l’archevêché. Il se rend dans les Hautes-Alpes, dans un petit village dénommé Les Alberts dans la vallée de la Clarée au-dessus de Briançon.

Un moment de repos pour l’archevêque qui a fêté au début de l’été son jubilé marquant la cinquantième année de son sacerdoce.

Sur place aux Alberts, Bernard Barsi devrait effectuer quelques marches en montagne. Mais aussi assister amicalement le clergé local pour les célébrations religieuses dans le village.

Au Conseil national également, le mois d’août est synonyme de décompression après une session de Printemps marquée par le vote de plusieurs textes législatifs conséquents.

Le président, Stéphane Valeri, va prendre une semaine de repos dans sa maison de campagne à Saint-Martin de Peille avant de s’envoler pour quelques jours en Turquie, non loin de Bodrum pour découvrir le sud du pays. « Je passerai ensuite quelques jours dans l’arrière-pays pour préparer sereinement une rentrée qui s’annonce chargée » confie-t-il, « et je compte sur ces moments de vacances pour bien profiter de ma famille, notamment de mes enfants, de mes parents, sans oublier mes amis les plus proches ».

La vice-présidente de la Haute assemblée, Brigitte Boccone-Pagès, elle aussi a choisi la montagne. Avec son époux, elle part se reposer à Frabosa Soprana dans le Piémont. Au programme : « profiter de la montagne, faire du sport, des randonnées et cueillir des cèpes ». Les premières réunions au Conseil national, reprendront le 2 septembre.

Enfin, après avoir procédé au mariage civil de Marie Chevallier et Louis Ducruet il y a quelques jours, le maire de Monaco, Georges Marsan va lui aussi prendre un temps pour se ressourcer. Ce sera au début du mois d’août, à la montagne également. Avant de reprendre quelques vacances, à la fin du mois de septembre.