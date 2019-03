Jeudi 28 février, Isabelle Rosabrunetto, directeur général des Relations extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l’Hôtel Hermitage, Muhammad Abdul Ghaffar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Bahreïn ; Dario Item, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Antigua et Barbuda ; José A. Fabrega Roux, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Panama ; et Kemal Muftic, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Bosnie-Herzégovine. Ces quatre nouveaux ambassadeurs avaient présenté, dans la matinée, leurs lettres de créance au Prince Souverain.

Dario Item est l’auteur de nombreuses publications juridiques. Il rejoint le corps diplomatique d’Antigua et Barbuda en 2016. Dernièrement, il représentait son pays en Espagne et au Liechtenstein.

Kemal Muftic, après avoir exercé le métier de journaliste au quotidien Oslobodjenje, devient conseiller politique et médiatique du président de la République fédérale de Bosnie-Herzégovine. Il entre ensuite au Ministère des Affaires étrangères. Nommé Ambassadeur, il a représenté son pays en Inde, au Danemark et en Iran.