Quatre nouveaux ambassadeurs

Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner à l’Hôtel Hermitage, Rami Adwan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban ; Livia Leu Agosti, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse ; François de Kerchove d’Exaerde, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique et Auguste C. Alavo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin. Ces diplomates venaient de présenter leurs lettres de créance au Prince souverain.

Rami Adwan intègre le ministère libanais des Affaires étrangères et des Émigrés (MAEE) en 2003. En 2014, il est nommé directeur du cabinet du MAEE. Il a également été conseiller du ministre pour les Affaires administratives au ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau.

Entrée en 1989 au service du Département fédéral des Affaires étrangères de Suisse, Livia Leu Agosti assume les fonctions de chef suppléante de la Division politique II, Amériques, chef de la même division pour l’Afrique-Moyen-Orient et chef de mission à Téhéran avec le titre d’ambassadeur.

En 2013, elle est nommée déléguée du Conseil fédéral aux accords commerciaux et centre de prestations relations économiques bilatérales.

François de Kerchove d’Exaerde est nommé conseiller au service Asie des Affaires étrangères en 2001. Il rejoint ensuite l’Ambassade de Belgique en qualité de ministre-conseiller. Il est successivement promu directeur politique de Sécurité internationale au MAE en 2009, puis ambassadeur au comité de politique et de sécurité de l’UE.

Auguste C. Alavo accède au poste de directeur du Département Asie et Océanie en 1987. En 1990, il est promu ambassadeur et représente son pays en Chine et en Côte d’Ivoire. Il occupe ensuite les fonctions de directeur du Protocole d’État, représentant du Bénin auprès de la Banque Africaine de Développement du Conseil de l’Entente et ambassadeur général des Affaires étrangères.