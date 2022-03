Quatre familles ukrainiennes ont été accueillies à Beausoleil ce jeudi

Beausoleil, comme le reste des communes de la Riviera Française, participe à l’élan de solidarité envers les réfugiés ukrainiens.

Depuis jeudi dernier, la ville a accueilli 12 familles qui ont fui la guerre dans leur pays. "Une permanence a été mise en place tous les matins au service social du CCAS et a permis d’accompagner à ce jour 14 adultes et 12 enfants", a détaillé le maire, Gérard Spinelli.

Deux logements temporaires

Ces mères et leurs enfants ont ainsi "pu bénéficier de l’épicerie sociale et ont été orientées vers la préfecture et les organismes compétents pour favoriser au mieux leur arrivée : école, collège, PMI [Protection maternelle et infantile, ndlr], Centre médicosocial de Beausoleil..."

Hier, la commune a relogé quatre familles dans des logements temporaires d’urgence gérés par le CCAS. "Le service social du CCAS, avec l’intervention de l’épicerie sociale et des services techniques, ont travaillé d’arrache pied pour que ces logements soient en quelques heures pour accueillir ces familles dans les meilleures conditions", a précisé Gérard Spinelli.

Dans le détail: "Un T2 accueille un adulte et deux enfants. Un T3 accueille 3 adultes et deux enfants, ainsi qu’un à naître."

Un gymnase pour l’hébergement d’urgence

Poursuivant dans sa volonté de participer à l’élan de solidarité, la commune a répondu à l’appel de la préfecture des Alpes-Maritimes et prévoit de mettre à disposition un gymnase afin d’accueillir d’autres familles.

"Le gymnase sera opérationnel en début de semaine prochaine pour accueillir 20 à 25 personnes. Nous attendons la livraison des lits et des sacs de couchage", précise-t-on du côté de la mairie.

Charge alors, aux services de la préfecture, d’orienter les réfugiés vers ce lieu d’accueil.