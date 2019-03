Après le dernier kilomètre couru en novembre dernier sur le parcours de la No Finish Line, l’heure est aujourd’hui, pour l’association Children & Future, à la répartition des 432 675 euros récoltés. Et la plus forte dotation - plus de 100 000 euros cette année - demeure celle faite au Centre cardio-thoracique via le Monaco Collectif Humanitaire pour aider des enfants défavorisés.

Ainsi, depuis quelques jours, Awa (4 ans) du Mali, Nouredine (9 ans) du Burkina Faso, Ahmet (11 ans) du Sénégal et Tony Blaise (9 ans) du Burundi ont bénéficié du programme. Ils sont arrivés en Principauté pour être opérés de leurs cardiopathies congénitales lourdes par le professeur Olivier Raisky, et suivis par les docteurs Bourlon et Hugues.

Les enfants ont reçu jouets et tenues de sports remis par l’association Children & Future. Association, déjà au travail pour l’édition 2019 de la No Finish Line, du 16 au 24 novembre à Fontvieille, qui marquera le vingtième anniversaire de la course.