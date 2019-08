Quand touristes et locaux Les stars et le très célèbre… Rocher La vue la plus populaire sur Instagram Les quatre lieux les plus instagrammés like Monaco et Menton Facebook pour fédérer les Mentonnais

La Principauté

Le député LREM, Joachim Son-Forget, était de passage en Principauté la semaine dernière. Il en a profité pour aller visiter le musée Océanographique et découvrir le nouveau bassin de réhabilitation des tortues caouannes.

Il a partagé ce cliché sur Twitter en ajoutant « Musée océanographique de #monaco #tortue ». Ainsi qu’un autre cliché pris sur la place du Palais. Des images qui ont fait réagir les internautes, certains en se moquant, d’autres en partageant également leur souvenir du musée. Le député n’hésite pas à partager son quotidien sur Twitter. Début du mois d’août il avait filmé une agression de son balcon à Nice. Il a donné ses vidéos et son témoignage à la police.

Tout le monde s’arrête sur la place du Palais. Au-delà de la résidence de la famille princière, c’est pour le panorama qu’offre le lieu que les touristes sortent leur appareil photo et tente de réaliser le plus beau cliché. Sur Instagram, le hashtag #Monaco comptabilise plus de 5 millions de publications. Des yachts, des immeubles, du luxe et la mer à perte de vue et ce paysage qui revient à chaque fois.

Lorsqu’on grimpe jusqu’à Monaco Ville, il est toujours amusant d’observer les visiteurs du jour prendre toutes sortes de poses pour avoir le plus grand choix possible pour poster LA photo qui réalisera le plus grand nombre de « likes » sur les réseaux. D’ailleurs, plusieurs comptes regroupent les meilleurs clichés des internautes mettant en valeur la Principauté à l’instar de @outlookmonaco et @only_in_monaco.

Le youtubeur, résident monégasque, GMK, suivi sur les réseaux sociaux par plus de 2 millions d’abonnés, continuent de s’illustrer tout l’été avec ses grosses cylindrées. Ici, avec une Porsche GT2 RS, sous un tunnel de Monaco.

En commentaire « Toujours être assorti au missile ».

S’il y a une vue que tout bon utilisateur de réseaux sociaux se doit d’immortaliser lors de son passage à Menton, c’est bien celle-ci. Enlacée entre le bleu azur du ciel et celui profond de la Méditerranée, la vieille ville - cœur historique de la cité - contraste avec son arc-en-ciel de façades couleurs chaudes. Et si l’on se poste de l’autre côté, au sommet de la vieille ville, le cimetière du Vieux-Château offre un point de vue inégalable sur la mer, l’Italie et les montagnes. Un paysage fabuleux qui, il y a bien des années, avait déjà séduit Gustave Flaubert, lors de son passage dans la cité. « Quel admirable cimetière en vue de cette mer éternellement jeune », écrira-t-il à propos du lieu dans son carnet de « Voyage en Italie et en Suisse », en 1845.

1- Mot-clé

La cité du citron

Dernier vestige de l’antique cité de Puypin (XIe siècle), le monastère de l’Annonciade est perché sur la colline qui sépare les vallées du Careï et du Borrigo, à 225 mètres au-dessus de la mer. Là-haut, la Méditerranée s’offre littéralement à perte de vue. On peut y accéder à pied par le chemin du Rosaire. Une marche de 30 minutes, ponctuée par la rencontre de quinze petits oratoires.

La tradition veut qu’au milieu du XVIIe siècle, la princesse Isabelle, sœur du prince souverain de Monaco et menton louis 1er, fût guérie de la lèpre après plusieurs pèlerinages à l’Annonciade. Son frère fit élever, en 1660, sur le seul chemin qui menait alors au monastère, quinze petites chapelles en l’honneur des Mystères du Rosaire.

Fermé depuis le mois d’octobre 2018 suite au coup de mer qui l’a dévasté, le musée Jean Cocteau n’est reste pas moins un lieu incontournable de la ville. Avec ses arcades, l’architecture du bâtiment est un terrain idéal pour les amateurs de photographie qui aiment les jeux d’ombres et de lumière.

Le coup de cœur de Jean Cocteau pour Menton remonte à l’été 1955, alors qu’il séjourne chez son amie Francine Weissweiller à Saint-Jean Cap-Ferrat. La ville regorge de traces laissées par le passage de l’artiste, notamment la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville qu’il entreprend de décorer entre 1956 et 1598. Il découvre à cette époque Le Bastion, fortin datant du XVIIe siècle alors laissé à l’abandon. Le maire de l’époque, Francis Palmero, lui propose d’en faire un musée qui ouvre ses portes en 1966, trois ans après la mort du poète. Il abrite encore aujourd’hui une partie de ses œuvres.

Au pied de la basilique Saint-Michel (édifiée de 1619 à 1653), au cœur de la vieille ville, se dressent les majestueuses rampes Saint-Michel. Plus de 100 000 touristes visitent les lieux chaque année. C’est aussi là que se tient, depuis 70 ans, le Festival de Musique de Menton, événement incontournable de la cité, qui s’est achevé mardi dernier. Le clocher de la basilique, symbole de menton, est érigé en 1 701. Il domine la cité de ses 53 mètres de haut. Un endroit chargé de culture et d’histoire. Pour l’anecdote, le parvis a été entièrement rénové en 2006. Près de 250 000 galets ont été nécessaires pour reconstituer le motif s’étalant sur 170 m².

Photos historiques, superbes paysages de vacances, prises de vues aériennes… Il y en a pour tous les goûts. Le groupe Facebook « Tu sais que tu as vécu à Menton quand » a fêté ses cinq printemps en mai dernier autour d’un apéro aux Sablettes. Depuis, ses plus de 10 000 membres continuent de publier leurs plus beaux clichés de l’été dans le plus grand des respects. Ainsi, leur adage est justifié : « créer pour rassembler ». C’était bien l’objectif quand le groupe été lancé en 2014 par quelques irréductibles mentonnais.

En parallèle, de nombreuses publications d’entraide viennent apporter des informations locales. En somme, la diversité des contenus - de la photo à la vidéo en passant par les sondages - constitue la force de ce groupe. Les dernières trouvailles en date : d’incroyables et antiques cartes postales de 1905 et 1907 publiées par l’administrateur Olivier Migdal. Pour continuer de rêver d’un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître.