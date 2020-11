Quand les jeunes catholiques de Monaco prennent l’apéro avec Dieu

Au goût du jour

Mercredi dernier, ils étaient une poignée, en direct de la chapelle de la Visitation. Un groupe de musiciens. Guitare, clavier, batterie, et des micros. À l’heure dite, la musique commence. Et autant vous le dire : on s’éloigne un peu des cantiques traditionnels.



Ici, on a adopté un modèle plus pop, franchement inspiré des groupes musico-religieux américains. Ça sonne un peu plus comme des titres que l’on pourrait entendre à la radio, et un peu moins comme les chants religieux de nos grands-parents. "Je sentais qu’il y avait besoin de faire avancer les pratiques de l’Église. Il faut vivre avec son temps."

Et on peut dire que c’est plutôt réussi. Évidemment, en ligne, il manque un peu l’ambiance de la salle, mais tout autant qu’elle manque quand des artistes se produisent sur Facebook ou Instagram.

Une fois par mois, ils offrent donc un concert de louanges. L’occasion de prendre un temps pour soi, tranquille à la maison. On peut même retrouver les sessions passées sur Instagram et Facebook. Et pourquoi pas avec un bon verre, histoire de rester dans l’happy hour?



Savoir+

Sur Facebook et Instagram