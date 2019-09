Quand le souverain nettoie sa Principauté Il y a une vraie sensibilisation à faire autour de nos actes quotidiens

Casquette, short et sac à dos… le prince Albert II était prêt samedi matin pour la rando. Une randonnée d’un genre particulier dans les rues de la Principauté, visant à traquer le moindre déchet abandonné sur la chaussée. En bon français, on appelle cela le « plogging » traduisant la conscience citoyenne de ramasser des déchets en pratiquant une activité sportive.

Avec 150 bénévoles

Initiée par la mairie de Monaco et l’enseigne Decathlon dans le cadre du World Cleanup Day - journée mondiale du nettoyage cette activité a réuni samedi matin 150 personnes qui ont traqué les saletés à la Tête de Chien, entre les plages Marquet et Mala. Et en pleine ville.

Alerté sur la manifestation, le souverain a souhaité y participer. Débarquant ainsi au Stars’n’Bars, un sac-poubelle à la main, prêt à ratisser large, du port Hercule au Larvotto.

Et la pêche a été fructueuse. Emballages alimentaires, plastiques divers, résidus… À peine la rando entamée que les sacs commencent à se remplir. Et les bouteilles servent de collecteurs de mégots. En pagaille : sur le goudron, dans les jardinières, sur les pavés.

Route de la Piscine, le souverain suggère même de soulever les grilles d’égout. Pour en ressortir des détritus et des bouts de cigarette par dizaine. Un spectacle peu reluisant qui traduit les erreurs civiques du quotidien.

Pionnier sur le plogging en Principauté, Sébastien Usher, salarié chez Decathlon à Fontvieille, avait initié les premiers eco-runs, il y a six ans. Avant d’impulser à Monaco ce World Cleanup Day né il y a dix ans en Estonie.

« Il faut éveiller les consciences et que chacun s’éduque face à ces comportements » souligne-t-il. « Et quand je vois un chef d’État, et je crois que le prince Albert II est l’un des rares, qui vient participer à notre collecte et se baisse pour ramasser des mégots par terre, je ne peux avoir que du respect ».

La sortie de samedi a été fructueuse, les équipes ont ramassé en une matinée, plus d’une tonne de déchets.