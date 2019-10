Puis, par un organisme de contrôle agréé, Socotec. Et, enfin, par une commission de sécurité qui, le matin même de l’ouverture, rendra visite à chaque forain pour les vérifications techniques et administratives. Avant de donner le feu vert aux festivités.

"Le risque zéro n’existe pas mais on fait en sorte qu’il soit le plus proche de nos attentes.Sinon, la confiance des utilisateurs est altérée.On aime bien se faire peur dans un manège mais on veut être sûr que l’on ne craint rien", poursuit la technicienne.

Des propos qui font écho à l’accident dramatique survenu lundi soir à Firminy (Loire) lors de la "Vogue des noix", l’une des plus grandes fêtes foraines automnales de France. Une femme de 23 ans est morte et son amie a été grièvement blessée après que l’une des nacelles du manège de chaises volantes, dans laquelle elles avaient pris place, a percuté l’attraction voisine. Selon le parquet de Saint-Étienne, la trop grande proximité entre deux manèges serait en cause.





Savoir +

Foire attractions de Monaco, à partir de demain jusqu’au 19 novembre sur le port Hercule.

Horaires: du dimanche au jeudi de 11h à 23h, les vendredis et samedis et le mardi 31 octobre jusqu’à minuit.

Le 18 novembre jusqu’à 1 h du matin.