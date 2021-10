Produits au lait d'ânesse, fruits bio et maraîchage... La foire agricole est de retour à Puget-Théniers

La foire agricole revient, demain, à Puget-Théniers. L’occasion de mettre en avant trois agriculteurs, présents lors de ce rendez-vous et récemment installés sur le territoire.

Amandine et ses cosmétiques au lait d’ânesse

Sur sa veste, il est inscrit le nom de son entreprise: "Les ânes de LARA". "LARA, comme Lindsey Aaron Renaud Amandine: les prénoms de mes enfants, de mon conjoint et le mien. Tout part de là, c’est un projet familial", explique Amandine Digel. Cette dernière a quitté la coiffure pour s’installer en février 2021 en tant qu’éleveuse d’ânes au Breuil, à Puget-Théniers.

Autour d’elle: "Léonie, Léon, Lara, Louise: c’était l’année des L ", plaisante-t-elle. Ces 4 anons font partie de la petite troupe de 20 ânes. Elle garde le lien avec l’esthétisme en proposant une gamme de cosmétique naturelle, dans des contenants recyclés. "Savon, mousse de douche, shampoing, masque capillaire, lait capillaire, sérum et crème visage... Avec l’hiver qui arrive, je sors un stick à lèvres, une crème pour les mains et une crème visage, détaille-t-elle. En été, les gens sont fous de monoï et de lavande. En hiver, je propose agrume-miel et perle de lait!"

Cécile et ses fruits rouges bio

Cecile Paganetti est productrice bio de fruits rouges, d’herbes séchées et de plants. "Le jardin de Cassias" est le témoignage d’un changement de vie total. Travaillant dans la vidéo puis en magasin bio, elle a cherché un terrain pendant 4 ans. Elle s’est installée à Ascros en 2016.

"J’ai changé de métier et de vie, explique Cécile. J’aime être en plein air, me dépenser physiquement et faire beaucoup de choses différentes dans la même journée". Mais surtout, "les fruits rouges, j’adore! Je passais toutes mes vacances en Auvergne à cueillir des fruits sauvages, à faire des confitures."

Diane & Isabelle: la sororité maraîchère

Diane et Isabelle Chance sont deux sœurs. Ensemble, elles ont repris l’activité en maraîchage de leurs parents, le 1er mars dernier, à Villars-sur-Var. L’une était dans le socio-culturel, l’autre dans la vente, et toutes les deux avaient envie d’un retour aux sources. "C’est très motivant et agréable comme cadre de travail. Et il y a plein de défis à relever", lance Diane.

Les deux sœurs ont repris au lendemain de la tempête Alex, qui avait dévasté le terrain. "Cela a failli nous faire abandonner le projet. Nous passerons plusieurs hivers à reconstruire, mais c’est mieux de focaliser sur les belles parcelles exploitables que nous avons. Ce qui nous a donné de l’élan, ce sont les journées de solidarité du printemps."