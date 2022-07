Privatisation d'une plage publique, avion frôlant les collines de Nice... Toutes ces fois où la famille royale saoudienne a défrayé la chronique sur la Côte d'Azur

Emmanuel Macron reçoit jeudi 28 juillet à dîner le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dont c'est la première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les services de renseignements sont persuadés que le prince héritier est impliqué dans cet assassinat.

Mais de "paria", Mohammed ben Salmane opère un retour en grâce. La flambée des prix de l'énergie a permis à MBS de revenir sur le devant de la scène internationale et ce malgré la vive colère des défenseurs des droits de l'Homme.

Sur la Côte d'Azur, la famille royale saoudienne a, à plusieurs reprises, défrayé la chronique. Petit retour en arrière.

Un avion frôle les collines de Nice

Un avion gros-porteur survole le 16 août 2014, les collines de Nice à très basse altitude, causant un grand émoi dans la population. L'avion, assurant un vol privé entre Malaga (Espagne) et Nice, transportait soixante-cinq personnes, vingt-cinq membres d'équipages et une quarantaine de passagers, dont le prince Fahd Ben Abdulaziz, fils du roi Fahd d'Arabie saoudite.

D'après les témoignages de riverains, l'avion est passé, vers 23h45, dans un bruit assourdissant au-dessus des villas du Mont-Boron et du Col de Villefranche. Le parquet de Nice avait alors ouvert une information et chargé les gendarmes des Transports aériens de l'enquête. Le substitut du procureur de Nice François Thévenot avait indiqué qu'il n'y avait "pas eu de réel danger. Le pilote a pris un virage trop large et il est passé dans une zone où il ne passe pas d'habitude. Le bruit a affolé les gens qui se sont effrayés car c'est un gros appareil".

La plage privatisée et les travaux avant l'autorisation

En juillet 2015, en plein cœur de l'été, la famille royale d'Arabie saoudite défraye la chronique dans nombre de quotidiens français. La raison? La privatisation d'une plage sur la Côte d’Azur. Une minuscule anse située à Vallauris, près de Cannes (sud-est), avait été interdite au public et placée sous forte surveillance policière durant le séjour de huit jours du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, 80 ans.

Des travaux, engagés sans autorisation, et l'imposante présence policière dévolue à la protection du souverain et de sa suite forte d'environ un millier de personnes avaient été très mal perçus dans la région et dans le reste de la France. Il faut dire que les trois semaines de séjour avaient été émaillées de protestations. Pour assurer la sécurité du roi pendant ses vacances, les autorités françaises avaient pris, dès son arrivée, des mesures interdisant l’accès du public au littoral voisin de la propriété qui s'étend sur près d'un kilomètre ainsi que toute navigation en mer, dans une bande de 300 mètres. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, de nombreux policiers avaient été mobilisés, avec des gardes fixes à plusieurs points névralgiques autour de la villa de Golfe-Juan.

Localement, la fermeture du littoral et les travaux entrepris par les Saoudiens pour installer un élévateur reliant la propriété à la plage, sans même attendre l’autorisation préfectorale qui leur avait finalement été accordée étaient restés en travers de la gorge des élus de Vallauris Golfe-Juan. Et pour transporter, tout ce petit monde, 400 VTC ont été mobilisés pendant un mois pour promener la suite, composée de la famille royale, d’amis du roi, militaires, responsables du protocole, selon ces derniers…

En août 2019, cette villa revient dans l'actualité. La plage de la Mirandole a été polluée par un incident de canalisation provenant de la propriété de la famille royale d’Arabie saoudite. "Dans ce cas-ci, l’origine de la pollution s’avère être la propriété saoudienne", indiquait alors le premier magistrat de Vallauris-Golfe-Juan.