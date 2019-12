La 18e édition du Sommet Européen du Private Equity, qui s’est tenue a Paris, a décerné un « Special award for ten years of achievements » à Jean-Luc Allavena. Le travail du Monégasque est ainsi honoré par une profession qui était représentée par quelque 1 200 participants, ce qui est la plus grande organisation du genre.

« Plusieurs trillions investis... »

Le prix récompense toutes les opérations majeures réalisées pour Apollo en Europe depuis 2009 avec l’équipe implantée à Monaco, Londres et New-York. Il s’agit notamment de l’acquisition de Monier, ancienne branche de Lafarge, la reconstitution de l’ancien Pechiney Aluminium sous le nom de Constellium en 2010 puis son introduction en bourse a Wall Street en 2013, le sauvetage de Latecoere en 2014, l’acquisition de la division de Saint-Gobain Verallia, en 2015, puis son introduction en bourse chez Euronext en octobre 2019 (la plus importante des trois dernières années avec capitalisation de 3,5 milliards d’euros), l’acquisition de Generali en Belgique en 2018 et plusieurs autres encore.

« Ceci montre l’importance prise par le private equity, qui représente plusieurs trillions investis par l’ensemble des grands fonds, et le savoir-faire déjà présent à Monaco avec plusieurs équipes spécialisées déjà installées, des événements comme Capital Creation en septembre à Monaco ou IPEM à Cannes en janvier, des institutions telles que le MVCA ainsi que beaucoup d’investisseurs privés », explique Jean-Luc Allavena. Des activités à fort potentiel de développement pour la Principauté.