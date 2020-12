Pris d'assaut par les Azuréens, les restaurants de Monaco battent des records de fréquentation

"Du jamais-vu"

Aussi formelle, mais totalement transparente, Maggy, la cogérante du 8&demi balance les chiffres: "Malgré les contraintes - on ne peut être ouvert que de 11h30 à 15h et de 19h à 21h30, on a fait 10.000 euros de chiffre de plus en novembre que le même mois de 2019. On est plein tous les jours, c’est du jamais-vu. On a dû ouvrir le dimanche."

Privés trop longtemps de sorties, les clients se font encore plus plaisir qu’avant, dépensent beaucoup plus. Ce sont essentiellement des locaux - monégasques ou pas qui travaillent en Principauté -, mais aussi beaucoup d’Azuréens, de Varois, même de Marseillais qui viennent, ici, retrouver le goût de la vie d’avant.

Nicolas ainsi se souvient de trois Fréjusiennes, totalement désespérées quand il fallut leur annoncer que le resto était complet: "Elles nous suivent sur Instagram, et s’étaient motivées pour s’offrir un bon repas, une bonne soirée même courte - à 21h30 tout le monde est dehors - sans imaginer qu’en plein mois de novembre nous puissions être complets."

A l’approche des fêtes, ce désir de "resto entre amis" est encore plus fort. Pour le jour de Noël et le 1er janvier, les réservations flambent partout. Le sold out est annoncé. Une vraie bombe à retardement - en matière de sécurité publique autant que sanitaire - si le prince Albert n’avait pas fixé les limites strictes du "vivre ensemble un réveillon en Principauté": "Là, on va devoir fermer à 22h30 et tant mieux. Imaginez, sinon, des centaines d’azuréens venant réveillonner sans limite chez nous, mais restant bloqués en Principauté jusqu’au lendemain 6 heures du mat’! Une pure folie."