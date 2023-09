Princesse Charlène: "Le refuge de la SPA ouvrira au premier trimestre 2024"

Depuis le début de votre présidence de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Monaco en septembre 2022, les projets s’accélèrent. Comment se déroule la construction du nouveau site à Peille? Sera-t-il livré en fin d’année?

Les travaux sur le site de Peille avancent bien. Le gros œuvre est pratiquement achevé, et le chantier des aménagements extérieurs démarrera le mois prochain. Nous prévoyons de prendre possession de ce nouvel établissement au premier trimestre de l’année 2024. Et je dois dire que nous avons hâte!

Quelle présidente souhaitez-vous être, quels messages voulez vous diffuser dans la société?

Le message qui me semble primordial, avant tout, est de mettre l’accent sur notre responsabilité, dans la société, à l’égard des animaux et de leur bien-être. Je veux être une présidente engagée et impliquée pour développer de nouveaux projets comme la sensibilisation dans les écoles de Monaco par exemple. J‘ai en tête aussi un projet pour que les personnes âgées puissent garder leur animal de compagnie au Cap Fleuri pendant la journée, avec eux. Et que l’on prenne soin des bêtes, la nuit, pour les alléger. Je sais combien des animaux peuvent donner du réconfort à des personnes âgées ou affaiblies. Et qu’il est important de ne pas les séparer. Si nous sommes en capacité d’apporter des solutions, de l’assistance, ce sera formidable. C’est un projet auquel je tiens. Et j’espère que nous serons soutenus pour le voir aboutir.

La passion de Brigitte Bardot est un modèle





L’ambition de la SPA Monaco est-elle d’être un refuge pour les animaux abandonnés dans la région?

Nous travaillons déjà avec des associations françaises et la SACPA de Falicon, mais avec l’ouverture du centre de Peille, nous aurons davantage de capacité encore. Un refuge est un lieu d’où peut se dégager une certaine tristesse d’y trouver des animaux abandonnés, mais ce sera aussi un lieu d’espoir, où des gens pourront venir adopter un animal. Tout en sachant que la question majeure, dans ce domaine, est celle de l’abandon d’animaux par des familles qui ne s’en occupent plus. C’est un problème, malheureusement, récurrent. Notamment l’été, où de nombreuses familles, abandonnent encore leurs animaux de compagnie pour partir en vacances.

Envisagez-vous de prêter votre image pour des campagnes de communication? À l’image par exemple de Brigitte Bardot qui a fait de la protection des animaux, le combat de sa vie?

La passion de Brigitte Bardot et son engagement sont un modèle. Il faudrait encore plus de personnes comme elle, passionnées par les animaux et leur protection. Pour notre part, nous avons déjà mené une petite campagne de sensibilisation à l’abandon des animaux cet été, qui a été diffusée sur Monaco Info et sur les réseaux sociaux. Je serais ravie à l’avenir, de prendre part à une nouvelle campagne. Qui pourrait, par exemple, rappeler qu’il faut prendre soin d’un animal, comme l’on prend soin d’un enfant. C’est un devoir.