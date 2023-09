Princesse Charlène: "Avec ma fondation, nous restons concentrés sur l'objectif de réduire les taux de noyade dans le monde"

Votre fondation s’est depuis une décennie concentrée à lutter contre la noyade un peu partout dans le monde, en enseignant. Cela demeure toujours le cœur de l’engagement des équipes?

Complètement. Lorsque j’ai créé ma fondation il y a dix ans, la mission principale était claire: sauver des vies en luttant contre la noyade. Mais j’ai aussi toujours pensé qu’il était important d’adopter une approche globale de l’éducation et du sport aquatique, afin de permettre aux jeunes de s’épanouir dans divers environnements. C’est pourquoi nos projets intègrent également les valeurs du sport et l’accès aux activités sportives pour tous. Néanmoins, la mission de prévention des noyades reste au cœur de l’engagement de mon équipe et nous restons concentrés sur l’objectif de réduire les taux de noyade dans le monde.

Vous serez samedi en Afrique du Sud pour une compétition de waterbike organisée par l’antenne sud-africaine de votre fondation. Envisagez-vous de faire voyager cet événement, né à Monaco, dans d’autres pays?

Je serai présente à Sun City pour soutenir toutes les équipes, mais je ne participerai pas moi-même à la course cette fois-ci. Cette année, en Afrique du Sud, le défi sera d’ailleurs un peu différent, car les athlètes devront pédaler sur un lac. Les conditions de course sont forcément différentes qu’en Méditerranée, mais l’exercice est tout aussi complexe. J’ai déjà essayé personnellement. En mer, le courant et les vagues portent le waterbike; sur un lac, qui est par essence plus calme, plus d’efforts sont nécessaires pour pédaler. Il faut beaucoup s’entraîner pour réussir cette compétition et je suis reconnaissante envers les sportifs qui s’engagent pour prendre part à ce challenge. Réunir les athlètes et les célébrités dans la même ville à la même date, ce n’est pas simple. L’organisation nécessite beaucoup de moyens humains. Quant à l’option d’exporter cette compétition de waterbike dans les années à venir ailleurs dans le monde, pourquoi pas…

En 2020, vous avez effectué vous-même la traversée entre Calvi et Monaco en waterbike. Quels souvenirs conservez-vous de ce défi sportif et humain?

Cela me paraît si lointain [rires] mais je garde de merveilleux souvenirs de cette traversée. Ce fut un véritable défi, car même en s’entraînant, faire ces 180 kilomètres de traversée en pédalant jour et nuit dans des conditions météorologiques peu favorables, c’était très dur. Nous étions tous très fatigués, mais la motivation de l’équipe était forte. À un moment, nous ne voyions plus rien, il n’y avait que l’obscurité autour de nous. Il n’y avait rien d’autre à faire que pédaler. Et ce pendant de longues heures. Je garde notamment en souvenir ce moment où Monaco a commencé à se dessiner à l’horizon. Nous savions que la fin approchait, que nous avions réussi notre mission. Et pendant ces dernières heures, je n’ai pensé qu’à arriver au Yacht-club où je savais que mon mari et mes enfants m’attendaient.