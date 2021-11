Prince Albert II : "Il faut être pleinement conscient de ses racines"

Cette année a été marquée par la volonté de défendre la langue monégasque, qu’elle vive avec les générations futures, comment l’entretenir en dehors de l’école ?

Une langue fait partie de l’identité d’un pays, de son patrimoine. Pour être pleinement ouvert sur le monde, il faut être pleinement conscient de ses racines. Une langue ce n’est pas simplement un moyen de communiquer, c’est aussi une culture, une façon de se voir et de voir le monde. C’est pourquoi l’enseignement de la langue monégasque me semble essentiel. Il doit, aujourd’hui, être renforcé de façon plus cohérente et c’est pourquoi son enseignement est obligatoire jusqu’à la fin du collège, à raison d’une heure toutes les deux semaines. Cela va participer à la création d’un vivier de jeunes qui parleront notre langue et qui pourront la véhiculer et la transmettre à d’autres générations. J’y tiens et il faut que cette langue puisse continuer à vivre. L’enseignement doit aussi être modernisé en tenant compte des avancées numériques et je sais que les enseignants de langue monégasque seront présents à ce rendez-vous d’enseignement rénové.