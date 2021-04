Prévu en septembre, le salon Top Marques à Monaco reporté en juin 2022

"C’est évidemment une décision difficile à prendre, mais les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour que cet événement se déroule en toute sérénité. Le manque de visibilité et les restrictions internationales toujours en vigueur nous obligent à contre cœur à reporter la 17e édition du salon Top Marques Monaco à l'année prochaine", a déclaré aujourd'hui Salim Zeghdar, président délégué de Top Marques.

"Mes équipes et moi-même sommes déjà au travail pour vous offrir une édition exceptionnelle. Nous avons hâte de promouvoir l'industrie du transport de luxe et ses innovations à travers la Principauté et au-delà. Nous préparons de nombreuses surprises, et plusieurs nouveautés sont prévues, pour une grande célébration de l’automobile."

Les billets remboursés

Toujours attendu par les plus grands noms de l’industrie automobile, comme Pagani, Koenigsegg, Apollo, Dallara, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche ou encore Aston Martin et autres constructeurs de supercars, Top Marques est devenu un événement incontournable pour vendre et acheter des véhicules exclusifs.

Parmi les nouveautés, il y aura la création d’un hall spécialement dédié aux voitures sportives des années 1950 à 1990, pour le plus grand plaisir des amoureux de classic-cars, collectionneurs ou autres amateurs de voitures de légende.

Les billets déjà achetés pour l’édition 2021 seront évidemment remboursés respectivement dans les réseaux où ils ont été réservés (Grimaldi Forum ou Fnac Spectacles).

Rendez-vous au Grimaldi Forum du 8 au 12 juin 2022, et d’ici là sur les réseaux sociaux @topmarquesmonaco et le site www.topmarquesmonaco.com.