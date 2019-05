Prévention routière, la grande finale

Ils étaient près d’une vingtaine d’enfants des classes de CM des écoles de Beausoleil à se présenter sur la place de la Libération mercredi, pour la grande finale organisée par la ville et son service Vie scolaire en collaboration avec la police municipale, qui orchestrait ces séances de prévention routière.

Près d’une vingtaine de finalistes parmi les meilleurs concurrents de chaque établissement scolaire, retenus lors des sélections, se sont présentés sur la piste aménagée pour la circonstance. Les enfants ont participé ainsi à l’ultime épreuve avant la grande finale départementale, le 26 juin prochain à Saint-Laurent-du Var.

Encouragés par Martine Cosentino, responsable du service Vie scolaire, par Céline Boiziau, directrice de l’école élémentaire des Copains, Serge Belledent, policier municipal, intervenant prévention routière aux côtés d’Elisabeth Vernay, policière municipale et Ferdinand Hilaire, représentant la Prévention routière monégasque, les enfants se sont confrontés une nouvelle fois aux règles essentielles de la bonne conduite sur un parcours pratique. Fiers devant les parents venus les soutenir.

Remise de prix

La ville a organisé une petite réception - avec friandises et boissons - pour la remise des prix des jeunes concurrents. Sur le podium, les trois lauréats de cette finale, Camille Houdart, Alicia Goncalves et Sofia Petina, tous trois de l’école Paul-Doumer, félicités par Gérard Destefanis, 1er adjoint et Jacques Canestrier, élu aux écoles. Tous sont repartis avec des boîtes de jeux offerts.