Près de 700 enfants ont reçu leurs cadeaux de Noël des mains de la famille princière

Les lieux, déjà fastueux avec les fresques d’un autre temps, ont été sublimés par un décor polaire, baptisé "Noël sur la banquise". Un hommage au prince Albert-Ier - dont on fête cette année le centenaire de sa disparition - qui avait mené, jadis, des expéditions arctiques, notamment au Spitzberg.

C’est lui, en personne, qui a accueilli les enfants et leurs parents dans la Cour d’honneur.

Sur la pointe des pieds, vite mis à l’aise par deux peluches géantes et des spectacles, les enfants ont découvert les pingouins, ours blancs, morses et autres rênes évoluant sur la (fausse) banquise, entre les icebergs.

La famille princière au complet a, ensuite, distribué en continu les présents aux centaines de petits Monégasques.

La princesse Charlène et le prince héréditaire Jacques d’un côté.

Le prince Albert II et la princesse Gabriella, de l’autre.