Près de 45 messes célébrées à Noël à Monaco... sauf celles de minuit

À quoi ressembleront les fêtes de fin d’année à Monaco ? Pas un jour sans que cette question ne brûle les lèvres des fidèles de la Principauté. Si l’exécutif monégasque n’a, pour l’heure, pas communiqué sur les mesures sanitaires au-delà du 18 décembre (*), on sait d’ores et déjà comment se dérouleront les messes de Noël.

Premières victimes collatérales de cette triste ère "Covid-19" : les messes de minuit. Elles n’auront pas lieu cette année.

"À notre réflexion préalable se sont rajoutées les recommandations du gouvernement qui ne souhaitaient pas favoriser des grands rassemblements jusque tard dans la nuit", a annoncé Mgr Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, lors d’une conférence de presse.

Pour pallier cette absence, le diocèse de Monaco a prévu pas moins de 45 messes, condensées sur un peu plus de 24 heures.

"L’idée étant de répartir autant que possible les fidèles qui viendraient nous rejoindre", poursuit l’homme d’Église.

Si, en France, la règle d’un siège sur trois et d’une rangée sur deux prime; à Monaco, c’est celle d’une place sur deux qui prévaut. Si le nombre de fidèles se présentant pour une messe excède le nombre de places autorisées, il leur sera proposé de se rendre dans une autre église du pays, à un horaire approchant. Le masque, bien sûr, reste obligatoire dans les lieux de culte de la Principauté, comme de partout dans le pays d’ailleurs.

"Un Noël qui sent bon Bethléem"

"Tout ne sera pas exactement comme d’habitude, certes. Mais l’essentiel demeure. On revient à quelque chose de plus concentré, de plus intérieur, ce qui n’est pas négatif. Finalement, c’est une fête de Noël qui sent bon Bethléem. Comme le premier Noël dans cette pauvre étable, dans l’incertitude, dans le dénuement, argumente-t-il. Est-ce que Marie et Joseph savaient ce que serait leur vie dans les jours suivants? L’un des Noël qui m’a le plus marqué dans ma vie de prêtre, c’est dans les bidonvilles à Salvador de Bahia au Brésil. Il n’y avait rien de plus éloigné que mes Noël précédents. Mes repères d’enfance étaient brouillés mais c’est celui qui m’a le plus marqué."

Et l’archevêque de Monaco d’appeler à la responsabilité de chacun: "Il faut que ce Noël soit un Noël de fête et que nous acceptions de consentir à certaines contraintes, ce qui ne nous empêchera pas de vivre profondément ce que nous voulons vivre et de trouver des moyens pour manifester notre affection, attention, soutien et réconfort à tous ceux qui seront plus éloignés de nous que les années précédentes."

* Le couvre-feu de 20 h à 6 h court jusqu’à cette date-là, comme toutes les mesures actuellement en vigueur.