Près de 20 % d’absentéisme dans les écoles de Monaco

Une rentrée scolaire comme une autre. Sans psychose ambiante liée au contexte de propagation du - tristement célèbre - coronavirus. Alors oui, dans les écoles monégasques, on recensait sans doute plus de questionnements et de coups de téléphone que d’ordinaire. « Notre travail, c’est de prévenir, de mobiliser. Sans inquiéter mais sans minimiser, non plus, ce qu’il se passe. Ma présence n’est pas la manifestation d’une inquiétude, je suis là pour rassurer et saluer le travail accompli », souligne Serge Telle. Hier, le Ministre d’État s’est rendu à l’école de la Condamine (1) pour manifester son soutien à l’équipe encadrante. Sans poignées de main, règles d’hygiène obligent. Sur le comptoir de l’accueil - comme dans toutes les classes et lieux de vie scolaire de la Principauté d’ailleurs - un gel hydroalcoolique est à disposition des écoliers et du personnel. Les recommandations gouvernementales sont récapitulées et scotchées, bien en vue, sur les portes d’entrée des écoles. La principale préconisation ? Le confinement de quatorze jours - en quatorzaine comme le veut désormais l’expression - conseillé pour les personnes ayant voyagé dans l’un des treize pays estampillés « à risque ».

Les parents d’élèves, via le logiciel de vie scolaire Pronote et les sites internet des établissements, avaient de toute façon été informés, au préalable.

Une dotation médicale pour chaque infirmière

Après un comptage minutieux dans les 14 établissements de la Principauté (2) - écoles, collèges et lycée confondus - 1119 élèves (sur 5608 élèves) et 58 membres du personnel manquaient à l’appel ! Dont 192 écoliers et 42 adultes s’étant déclarés comme revenant d’une zone à risque. Dans les crèches, on recensait 9 bambins absents. Au lycée technique et hôtelier, le proviseur s’est imposé une mesure de confinement à la suite d’un court séjour personnel en Italie (lire ci-dessous).

Et si une suspicion ou un cas avéré devait se déclarer au sein d’un établissement scolaire ? « Chaque infirmière scolaire a reçu une dotation médicale : masque, gel, lunette, combinaison. Tous les éléments nécessaires pour intervenir avant l’arrivée des autorités compétentes », assure Marie-Cécile Moreno, directrice adjointe à l’Éducation nationale. Le Ministre d’État, lui, en appelle au bon sens de chacun. « Il faut prendre des précautions et demander individuellement aux gens d’être attentifs et de faire preuve de sens civique et de responsabilité. »

« Pas de conséquence sur les résultats académiques »

À l’International University of Monaco, la direction dénombrait hier 25 absences (sur 550 étudiants), principalement des Italiens revenant de leur contrée natale. Six professeurs et intervenants manquaient à l’appel. « Certains sont en télétravail, ça marche bien ! Pour les autres, leurs heures de cours sont reportées», affirme Jean-Philippe Muller, directeur général de l’IUM, lequel relate les mesures de précaution mises en place : « Les consignes d’hygiène tournent en boucle sur les écrans internes. Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique ont été mis en place aux entrées des salles de classe, à la cafétéria etc. On a distribué 300 flacons à nos collaborateurs. Une salle d’infirmerie provisoire a été mise en place dans une salle de classe, au cas où il y aurait une suspicion. Des masques pourront être distribués à d’éventuels étudiants malades. » Pour les étudiants inquiets de rater quatorze jours de cours, Jean-Philippe Muller se veut rassurant : « Il n’y aura pas de conséquence sur les résultats académiques », martèle-t-il.

Le gouvernement princier tenait, hier, sa quatrième conférence de presse en une semaine. En présence notamment du Ministre d’État et de deux de ses conseillers de gouvernement, Didier Gamerdinger (Affaires sociales et Santé) et Jean Castellini (Finances et Economie). Voilà ce qu’il faut en retenir.

Aucun nouveau cas positif au coronavirus n’a été recensé en Principauté depuis ce vendredi et le cas du jeune résident monégasque de 28 ans. L’enquête épidémiologique se poursuit. Pour l’heure, seule sa compagne, vivant en France, est porteuse du virus. Au total, une vingtaine de prélèvements rhino-pharyngés a été effectuée au CHPG. Sur la seule journée d’hier, 20 personnes ont été examinées. Contre 37 de mardi à dimanche.

Au regard de l’explosion d’appels à la permanence téléphonique (encore 175 appels hier) de la Direction de l’Action sanitaire et sociale, la réflexion sur l’activation d’un nouveau centre d’appels est en cours pour décharger les autorités sanitaires. Il permettrait à la population d’avoir des réponses à leurs interrogations et éviter que les médecins soient constamment sollicités.

« On réfléchit à la possibilité de faire des prélèvements à domicile. Ce sont des médecins hospitaliers qui iraient prélever. Ce serait plus souple et plus confortable pour les patients. Cela éviterait aussi de surcharger l’accueil des urgences, a confié Didier Gamerdinger. Pour les personnes confinées à domicile, nous réfléchissons avec des praticiens de ville pour qu’ils puissent assurer un suivi. »

« Avec la non-venue des intervenants japonais, venant d’une zone à risque, l’organisateur du MAGIC réfléchit à un possible report, avance Jean Castellini. Les annulations ou report d’événements se feront au cas par cas. Les paramètres humains et sanitaires primeront. »

“Patrice Cellario travaille de chez lui. Une personne lui amène les dossiers à domicile.

On est en liaison permanente par téléphone et par mail. Il est totalement asymptomatique”

Le Ministre d’État, Serge Telle, à propos de son conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, confiné à domicile pour quatorze jours à la suite d’un déplacement privé à Macao.