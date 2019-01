Préparation aux Municipales Politique : un an avant l'échéance

2 019 sera l'année des Européennes, fixées au 26 mai. Un grand changement (administratif) est d'ores et déjà prévu : celui du système électoral. Et pour cause : le scrutin par circonscription a été remplacé par une liste nationale unique composée de 79 candidats (chiffre correspondant au nombre de députés français qui seront en principe présents au Parlement...