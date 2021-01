Prénoms, mariages, décès... ce que disent les chiffrent de l'état civil à Menton

En 2020, les heureux parents mentonnais ont décidé d’apporter un peu de nouveauté et de fraîcheur, en proposant des prénoms surprenants et originaux pour leur progéniture.

Côté filles, une petite Lilwenn est née, un joli prénom d’origine celte et galloise. Sont également nées une Ely et une Isra, aux tonalités hébraïques.

Les jeunes parents ont aussi opté pour des prénoms anglais, comme Kelsey ou Haydée, voire germaniques, avec Elyne et Ginevra.

Enfin, les prénoms finissant en A sont nombreux: Carlotta, Asia, Nunzia, Finaba, Assayia et Colomba.

Plus classique, en tête, on retrouve comme souvent Camille, Chloé, Lucie, Emma, Océane, Ambre, Marie, Manon et Émilie. Il y a également trois Alice et deux Romane.

Côté garçon, les prénoms d’origine hébraïque sont représentés, avec Giacomo, Benjamin, Nathan, Raphael et Elias. Des prénoms russe et allemand, également, avec Vadim et Tancrède.

La Bretagne arrive dans le Sud, avec Antone et Aywen. Ghali, Santino, Soan, Jain, Malone, Keyliann se démarquent également.

Certains jeunes parents sont restés classiques, en choisissant des prénoms qui s’inscrivent dans la durée: Thomas (2), Théo (3), Adam (2), Milhan (2+un Milann), Léo (2), puis Louis, Lucas, Valentin, Romain.

