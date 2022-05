Première pierre pour la future école d’Èze

Chantier XXL du côté du futur groupe scolaire des Cigales de Mer à Èze. Un établissement qui doit voir le jour du côté du bord de mer. La semaine dernière, c’était la pose symbolique de la première pierre, " un événement toujours important dans un projet" s’est félicité Stéphane Cherki, le maire de la commune, maçon d’un jour.

Pour la rentrée 2024

Le projet consistera en la création d’une école de 400m2 au sol, "avec deux classes maternelles au rez-de-chaussée, donnant sur le jardin". Une vaste salle d’évolution tout comme un réfectoire flambant neuf doit voir le jour. Au premier étage, deux classes élémentaires doivent être construites, avec un atout considérable: une grande cour sera à la disposition des élèves sur la terrasse. Les travaux prévoient également de construire un préau, un parking semi-enterré (pour le personnel enseignant et les intervenants) et " un appartement qui sera peut-être loué par la directrice de l’école".

Côté budget, il avoisine les 4 millions d’euros. "Dont 600.000 euros de subventions allouées par le Département et nous espérons plus d’un million de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Le solde sera financé par la commune grâce au terrain de la Brasca et par la future vente de l’école actuelle", a complété Stéphane Cherki. Le maire n’a pas oublié, non plus, de rappeler la genèse difficile du projet, notamment l’obtention de toutes les autorisations nécessaires. L’inauguration est prévue pour la rentrée 2024.

Étaient présents lors de la pose de cette première pierre: la sénatrice Dominique Estrosi Sassone; la députée Alexandra Valetta Ardisson; les maires Xavier Beck, conseiller départemental, Roger Roux, conseiller régional; l’inspectrice de circonscription Alessandra Sobrero et de nombreux représentants des mairies du canton.