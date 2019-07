Ce soir, préparez-vous à vous glisser dans la peau de Sherlock Holmes. L’an dernier, le service Jeunesse de la Ville de Menton avait organisé un escape game aux allures de chasse au trésor. Cette année, l’idée a germé au point de faire de la toute fraîche voûte numéro 9 de l’esplanade des Sablettes un espace plus abouti et conforme aux attentes. Au programme, ce lundi soir, deux parcours de plusieurs pièces consacrés aux univers de Jumanji et de Pirates des Caraïbes auront lieu de 18 h à 22 h*. Pour chacun des deux parcours aux difficultés diverses, les cinq participants - au maximum par groupe - seront enfermés à l’intérieur des pièces et devront s’évader, ensemble, en moins de 60 minutes pour réussir leur coup.

« Être davantage à l’écoute des jeunes »

Gratuit, l’Escape game attend un total de 30 personnes. Familles, amis, adolescents... L’événement s’adresse à tous. Et plus particulièrement aux 15-25 ans. « La Ville de Menton s’est rendu compte qu’elle devait être davantage à l’écoute des jeunes pour leur donner la possibilité de faire plus d’activités », explique Manon Bunel du service Jeunesse. Ainsi, l’été s’annonce riche en animations, sur le nouveau site de l’esplanade, où les manifestations vont se décupler. Notamment, dès demain, avec la boum « Baby Mousse » des 3-9 ans à 17 h, suivie de la soirée DJ « Atomic Party Tour » dès 21 h. Une nouvelle soirée Escape game est prévue pour le samedi 17 août à 18 h.

*Les trois parcours auront lieu de 18 h à 19 h, de 19 h 30 à 20 h 30 et de 21 h à 22 h. Inscription sur place. Infos : 04.92.10.51.00. CLEMENT CARTON