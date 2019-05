Pourrez-vous battre Verstappen et Gasly sur ce simulateur installé sur la place d'Armes à Monaco?

Son coéquipier a été moins agité. Bien allongé sur son siège, Max Verstappen a tranquillement dévalé (virtuellement) les rues de Monaco. Sans, toutefois, battre le temps de son partenaire d’écurie. Le Néerlandais a fini avec un chrono de 1 minute et 16 secondes au tour.

"Leur chrono est énorme!"

Ayant déserté le simulateur en premier, Max Verstappen a zieuté le reste de course de PierreGasly espérant sans doute que ce dernier ne creuse pas davantage l’écart.

"Ce sont des pilotes professionnels et ils n’ont pas eu le temps de s’entraîner sur la machine.Mais, en tout cas, leur chrono est énorme. Avec l’équipe, on s’est entraîné dessus et on était très loin de ces temps. C’est faisable mais il faut y aller", s’exclame Théo, membre de l’équipe Red Bull.

Visiblement pressés, les pilotes se sont vite éclipsés à la fin des essais.Le temps de référence à battre sera donc de 1 minute et 15 secondes.

Aujourd’hui c’est peut-être vous qui serez à leur place.Ne manquez pas cette occasion de vous mesurer aux champions de Formule 1.

Les meilleurs temps de chaque journée gagneront une visite sur la pit lane, autrement dit les stands. Alors foncez ! Vous découvrirez peut-être le pilote qui sommeille en vous.