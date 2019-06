Pourquoi vous devez faire un tour au Jardin exotique et aux jardins Saint-Martin ce week-end

Pour la deuxième année consécutive, Monaco s’associe à l’opération "Rendez-vous aux Jardins", née en France et qui essaime en Europe, pour proposer de belles découvertes sur la richesse faunistique et floristique de ses jardins.

Tout au long du week-end, les allées des jardins Saint-Martin et du Jardin exotique seront votre terrain de jeu. Pour les enfants comme pour les grands, c’est l’occasion de vous immerger dans la faune et la flore monégasque comme vous ne l’avez jamais fait. Parcours, visites et jeux sont prévus, le tout en profitant du cadre magique de ces lieux.

1. Le nouvel itinéraire des Jardins Saint-Martin

Se balader dans les allées des jardins Saint-Martin tout en s’initiant à sa biodiversité : voilà ce que prévoit le parcours dessiné par la direction de l’Aménagement urbain. Là, vous êtes guidés, pendant une heure, par des techniciens de la Principauté qui vous font découvrir les habitats des chauves-souris, du faucon pèlerin et de bien d’autres espèces.

Ces visites guidées, totalement gratuites, à travers les Jardins Saint-Martin, se tiennent samedi et dimanche, à différentes heures de la journée. Il suffit de vous inscrire en envoyant un mail à la direction de l’Aménagement urbain, d’enfiler des chaussures de marche et de vous rendre sur les lieux!

Et dimanche, pendant que les plus grands profiteront de ce havre de paix, un atelier de broderie collective sera proposé aux enfants. Cet atelier gratuit intitulé "Au fil de la nature" abordera, tout en s’amusant, le thème de la biodiversité.

2. Cherchez les animaux du Jardin exotique

Un peu plus haut, c’est un jeu de piste qui est proposé aux enfants. Âgés de 7 à 11 ans, ils sont invités à se rendre, aujourd’hui et demain, au Jardin exotique pour se lancer à la recherche d’animaux cachés et factices – des pancartes de serpents, pieuvres, éléphants et dragons.

Un jeu de piste gratuit, accessible toute la journée et où les parents sont évidement les bienvenus pour accompagner les plus jeunes. Pour participer à ce jeu amusant dans ce cadre magique, il suffit d’aller récupérer, à la caisse du jardin, un petit livret qui vous guidera pendant votre périple à travers les allées du jardin.

Trois jours voués à la découverte, l’exploration et l’échange autour de la biodiversité. C’est une promesse d’enrichissement et de plaisir. Le tout en profitant de la beauté de ces deux lieux monégasque, haut perchés, avec vue imprenable sur la Grande bleue.

- Parcours découverte "La biodiversité dans les Jardins Saint-Martin": visites guidées gratuites samedi 6 juin et dimanche 7 juin à 10, 11, 14 et 15h. Inscriptions obligatoires par mail à amenagement@gouv.mc

- "À la recherche des animaux" au Jardin exotique: pour les enfants âgés de 7 à 11 ans. Entrée libre et gratuite. Samedi 6 et dimanche 7 juin.