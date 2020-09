"On va sans doute commencer la semaine prochaine. Tous les trois ou quatre jours on fait des analyses de taux de sucre, d’acidité entre autres marqueurs pour contrôler la maturation, afin de décider du jour J"

Propriétaire du Clos Saint-Vincent, Jo Sergi, qui représente les neuf vignerons de Bellet, attend comme eux "un beau millésime. Les raisins sont sains, la récolte sera belle."

Alors, quand commenceront les vendanges sur les soixante hectares de l’appellation niçoise emblématique ?

"Il ne faut pas se précipiter.Les raisins ont commencé à tourner début août, mais la maturation est très hétérogène. Au départ, on a eu environ quinze jours d’avance mais avec le stress hydrique et l’absence d’eau en juillet et août, le raisin n’a pas encore complètement mûri. ça avance tranquillement. On est dans la dernière ligne droite."